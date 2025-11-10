Вдвое дешевле iPhone Air: 7-дюймовый смартфон Huawei удивил батареей на 6500 мАч (фото)

Huawei Mate 70 Air продолжает тренд ультратонких имиджевых устройств, заданный iPhone Air. Новинка получила 7-дюймовый экран и емкую батарею в компактном корпусе.

В отличие от конкурентов, Huawei сделала ставку на баланс между дизайном и автономностью, сохранив при этом разумную цену, пишет GSMArena.

Толщина корпуса Mate 70 Air составляет 6,6 мм, а вес — 208 граммов. Он слегка толще, чем iPhone Air, но предлагает более крупный 7-дюймовый дисплей формата LTPO OLED. Матрица обладает разрешением 2760×1320 пикселей, адаптивной частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит. Защиту обеспечивает прочное стекло Kunlun Glass. Корпус защищен от воды и пыли по высоким стандартам IP68/IP69.

Интересной особенностью стало использование двух разных версий фирменного процессора Kirin 9020. Модель с 12 ГБ оперативной памяти получила чип Kirin 9020A, а версия с 16 ГБ — Kirin 9020B. Смартфон работает под управлением HarmonyOS 5.1 и поддерживает двустороннюю спутниковую связь Beidou (только в Китае).

Huawei Mate 70 Air: расцветки Фото: Huawei

Несмотря на тонкий корпус, в аппарат установили кремний-углеродную батарею на 6500 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 66 Вт и реверсивная проводная на 5 Вт, позволяющая заряжать другие гаджеты.

На задней панели установлен тройная камера. Основной 50-мегапиксельный сенсор (f/1.8) оснащен оптической стабилизацией. Его дополняет 12-мегапиксельный телефото-объектив с 3-кратным оптическим зумом и OIS, а также 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Присутствуют лазерный автофокус и сенсор цветового спектра. Фронтальная камера — 10,7 Мп.

Huawei Mate 70 Air уже поступил в продажу в Китае, а позже может дебютировать и глобально. Цены на домашнем рынке:

12/256 ГБ: 4199 юаней (около $590 или 24 700 грн).

4199 юаней (около $590 или 24 700 грн). 16/512 ГБ: 5199 юаней (около $730 или 30 600 грн).

Для сравнения, начальная цена iPhone Air в США — 999 долларов.

