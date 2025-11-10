Удвічі дешевше iPhone Air: 7-дюймовий смартфон Huawei здивував батареєю на 6500 мАг (фото)

Huawei Mate 70 Air продовжує тренд ультратонких іміджевих пристроїв, заданий iPhone Air. Новинка отримала 7-дюймовий екран і ємну батарею в компактному корпусі.

На відміну від конкурентів, Huawei зробила ставку на баланс між дизайном і автономністю, зберігши при цьому розумну ціну, пише GSMArena.

Товщина корпусу Mate 70 Air становить 6,6 мм, а вага — 208 грамів. Він трохи товщий, ніж iPhone Air, але пропонує більший 7-дюймовий дисплей формату LTPO OLED. Матриця має роздільну здатність 2760×1320 пікселів, адаптивну частоту оновлення до 120 Гц і пікову яскравість 4000 ніт. Захист забезпечує міцне скло Kunlun Glass. Корпус захищений від води і пилу за високими стандартами IP68/IP69.

Цікавою особливістю стало використання двох різних версій фірмового процесора Kirin 9020. Модель з 12 ГБ оперативної пам'яті отримала чіп Kirin 9020A, а версія з 16 ГБ — Kirin 9020B. Смартфон працює під управлінням HarmonyOS 5.1 і підтримує двосторонній супутниковий зв'язок Beidou (тільки в Китаї).

Huawei Mate 70 Air: забарвлення Фото: Huawei

Незважаючи на тонкий корпус, в апарат встановили кремній-вуглецеву батарею на 6500 мАг. Підтримується швидка дротова зарядка потужністю 66 Вт і реверсивна дротова на 5 Вт, що дає змогу заряджати інші гаджети.

На задній панелі встановлено потрійну камеру. Основний 50-мегапіксельний сенсор (f/1.8) оснащений оптичною стабілізацією. Його доповнює 12-мегапіксельний телефото-об'єктив з 3-кратним оптичним зумом і OIS, а також 8-мегапіксельна надширококутна камера. Присутні лазерний автофокус і сенсор колірного спектра. Фронтальна камера — 10,7 Мп.

Huawei Mate 70 Air уже надійшов у продаж у Китаї, а пізніше може дебютувати і глобально. Ціни на домашньому ринку:

12/256 ГБ: 4199 юанів (близько $590 або 24 700 грн).

4199 юанів (близько $590 або 24 700 грн). 16/512 ГБ: 5199 юанів (близько $730 або 30 600 грн).

Для порівняння, початкова ціна iPhone Air у США — 999 доларів.

