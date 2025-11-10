Аккумуляторы и инверторы при отключениях света: Фагот из ТНМК рассказал, где лучше поставить

Из-за новой волны отключений света многие украинцы устанавливают системы бесперебойного питания, но не везде безопасно их размещать.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила, что неправильная установка аккумуляторов с инверторами может привести к перегреву, задымлению или поражению током. Олег Михайлюта (Фагот) из музыкальной группы "Танок на майдане Конго" рассказал, где их безопасно размещать, в видеоролике на образовательной онлайн-платформе "Зрозуміло!".

Систему бесперебойного питания можно разместить в коридоре, но только при условии, что там хорошая вентиляция и нет легковоспламеняющихся предметов. Это должна быть сухая и негорючая поверхность.

Важно, чтобы в помещении не бегали дети, которые могут случайно задеть и повредить оборудование. Нельзя ставить батарею в проходе или перед дверью, потому что это помешает эвакуации в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации.

Опасно размещать аккумуляторы и инверторы возле духового шкафа, ведь воздействие высокой температуры может повредить оборудование. В ванной комнате вывести его из строя может вода.

Рискованно также устанавливать источник бесперебойного питания на холодильнике, картонных коробках или в месте, куда попадают прямые солнечные лучи.

