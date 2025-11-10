Акумулятори та інвертори при відключеннях світла: Фагот з ТНМК розповів, де краще поставити

Через нову хвилю відключень світла багато українців встановлюють системи безперебійного живлення, але не всюди безпечно їх розміщувати.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила, що неправильне встановлення акумуляторів з інверторами може призвести до перегрівання, задимлення або ураження струмом. Олег Михайлюта (Фагот) з музичного гурту "Танок на майдані Конго" розповів, де їх безпечно розміщувати, у відеоролику на освітній онлайн-платформі "Зрозуміло!".

Систему безперебійного живлення можна розмістити у коридорі, але тільки за умови, що там хороша вентиляція і немає легкозаймистих предметів. Це має бути суха та негорюча поверхня.

Важливо, щоб у приміщенні не бігали діти, які можуть випадково зачепити і пошкодити обладнання. Не можна ставити батарею у проході або перед дверима, бо це завадить евакуації у випадку пожежі або іншої надзвичайної ситуації.

Небезпечно розміщувати акумулятори та інвертори біля духової шафи, адже вплив високої температури може пошкодити обладнання. У ванній кімнаті вивести його з ладу може вода.

Ризиковано також встановлювати джерело безперебійного живлення на холодильнику, картонних коробках або у місці, куди потрапляють прямі сонячні промені.

