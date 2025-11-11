Солнечные панели выходят на новый уровень: ученым удалось решить их главную проблему

Солнечная энергетика набирает обороты, и специалисты продолжают искать новые, более эффективные решения. Ведь, кроме несомненных плюсов, у солнечных панелей все еще есть и досадные минусы.

Например, тандемные солнечные элементы (TSC) на основе перовскита и кремния могут превзойти традиционный кремний, пишет interestingengineering.com. Но при этом их довольно сложно вывести на полноценное коммерческое использование.

Приблизиться к решению проблемы, похоже, удалось инженерам Гонконгского политехнического университета (PolyU). Они работают над повышением эффективности преобразования энергии в перовскитных/кремниевых TSC с примерно 34% до почти 40%. Пока что успех ограничивался лабораторными условиями, но теперь ученые детально проанализировали производительность новых элементов и уже думают над тем, как выйти с этим за пределы лаборатории.

Специалисты отмечают, что перовскитные материалы остаются уязвимыми к влаге, кислороду, ультрафиолетовому излучению и колебаниям температуры. Со временем это приводит к ухудшению их характеристик. Масштабирование этих устройств до полноценных модулей тоже создает определенные сложности – такие как обеспечение однородности материалов и контроль дефектов. Для устранения этих сложностей исследователи рекомендуют проводить ускоренные испытания на стабильность, основанные на стандартах Международной электротехнической комиссии.

В случае успеха поставленная инженерами PolyU цель по достижению КПД в 40% может продвинуть тандемные солнечные элементы на основе перовскита/кремния из исследовательских лабораторий на крыши реальных домов.

Еще стало известно, где выгодней всего ставить солнечные батареи. Например, можно не лезть ради их установки на крышу, а разместить солнечные панели прямо на балконе.

Также сообщалось, что солнечная энергия поможет сэкономить на газе и электричестве. В этом домовладельцам помогают солнечные водонагреватели – ведь как раз на подогрев воды и уходит большая часть общего энергопотребления за месяц.