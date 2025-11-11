Сонячні панелі виходять на новий рівень: вченим вдалося вирішити їхню головну проблему

Сонячна енергетика набирає обертів, і фахівці продовжують шукати нові, більш ефективні рішення. Адже, крім безсумнівних плюсів, у сонячних панелей все ще є і прикрі мінуси.

Наприклад, тандемні сонячні елементи (TSC) на основі перовскіту і кремнію можуть перевершити традиційний кремній, пише interestingengineering.com. Але при цьому їх досить складно вивести на повноцінне комерційне використання.

Наблизитися до вирішення проблеми, схоже, вдалося інженерам Гонконгського політехнічного університету (PolyU). Вони працюють над підвищенням ефективності перетворення енергії в перовскітних/кремнієвих TSC з приблизно 34% до майже 40%. Поки що успіх обмежувався лабораторними умовами, але тепер вчені детально проаналізували продуктивність нових елементів і вже думають над тим, як вийти з цим за межі лабораторії.

Фахівці зазначають, що перовскітні матеріали залишаються вразливими до вологи, кисню, ультрафіолетового випромінювання та коливань температури. З часом це призводить до погіршення їхніх характеристик. Масштабування цих пристроїв до повноцінних модулів теж створює певні складнощі — такі як забезпечення однорідності матеріалів і контроль дефектів. Для усунення цих складнощів дослідники рекомендують проводити прискорені випробування на стабільність, засновані на стандартах Міжнародної електротехнічної комісії.

У разі успіху поставлена інженерами PolyU мета по досягненню ККД в 40% може просунути тандемні сонячні елементи на основі перовскіту/кремнію з дослідницьких лабораторій на дахи реальних будинків.

Ще стало відомо, де найвигідніше ставити сонячні батареї. Наприклад, можна не лізти заради їхнього встановлення на дах, а розмістити сонячні панелі просто на балконі.

Також повідомлялося, що сонячна енергія допоможе заощадити на газі та електриці. У цьому домовласникам допомагають сонячні водонагрівачі — адже якраз на підігрів води і йде велика частина загального енергоспоживання за місяць.