Перепады напряжения в сети: почему они случаются и как обезопасить бытовую технику

Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины во многих регионах наблюдаются серьезные колебания напряжения в электросети. Это создает риск повреждения бытовых приборов и остановки оборудования в жилых домах, в частности лифтов.

Как говорится в материале "Украинской правды", перепады напряжения возникают из-за повреждения и уничтожения оборудования, которое ранее обеспечивало стабильную работу электросетей. Нестабильность сети особенно ощутима в крупных городах, где из-за перепадов напряжения жители сталкиваются с временными сбоями в работе бытовой техники.

Что такое перепад напряжения

Перепад напряжения — это колебания уровня электрического тока от номинального значения, которое в Украине с 1 июля 2025 года составляет 230 вольт ±10%. В большинстве бытовых приборов мощность считается постоянной, поэтому при изменении напряжения соответственно меняется сила тока. Например, во время аварийного отключения электроэнергии сила тока падает, а напряжение в сети может возрастать до 270 вольт, что потенциально вредит технике.

В типовой квартире бытовая сеть обеспечивает фазное напряжение 230 вольт между проводами "фаза" и "ноль". Если нулевой провод обрывается, на его месте может появиться вторая фаза, а напряжение между двумя фазами достигает 400 вольт, что опасно для большинства приборов.

Причины перепадов напряжения

Основной причиной нестабильности является повреждение энергетической инфраструктуры в результате обстрелов. Главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко объяснял, что страна потеряла средства регулирования напряжения в сети: "К сожалению, ситуация складывается так, что вариант снизить напряжение — это отключить магистральную сеть. Отключаешь магистральную сеть — не можешь передать электроэнергию потребителю. Поэтому длительный период в 2023 году сеть с подстанциями напряжением 330 киловольт работала с напряжением 400 киловольт".

В локальных сетях облэнерго уровень напряжения также повысился, а средств для компенсации нет. Зайченко отмечал, что единственным способом стабилизировать ситуацию является восстановление поврежденного оборудования и контроль потребления, ведь потребление электроэнергии нельзя увеличивать, не имея достаточных ресурсов.

Уменьшение напряжения происходит при одновременном использовании большого количества бытовых приборов — например, стиральной машины, пылесоса и электроплиты. В этот момент сила тока возрастает, а напряжение падает, и у потребителей может фиксироваться лишь около 190 вольт вместо 230.

Как защитить электроприборы

Как отмечает издание, самый простой способ обезопасить технику — выключать ее из розетки во время графиков отключений. Приборы чаще всего выходят из строя именно во время восстановления электроснабжения, когда одновременно подключается большое количество устройств и происходит резкое колебание напряжения.

Для более надёжной защиты стоит использовать реле напряжения — устройство, которое отключает питание, если напряжение выходит за допустимые пределы, и автоматически подключает его обратно после нормализации. Реле можно установить как на отдельную розетку, так и на электрическом щитке в квартире.

Чтобы не только защитить технику, но и обеспечить ее стабильную работу, применяют стабилизаторы напряжения. Они автоматически поднимают или снижают напряжение на входе в сеть до безопасного уровня, обеспечивая электроприборы постоянным, стабильным током и предотвращая их повреждение.

Напомним, что Министерство цифровой трансформации Украины совместно с мобильными операторами запустило проект "Генератор связи", который позволяет гражданам и бизнесу подключать собственные генераторы к базовым станциям для поддержания стабильной связи во время отключений электроснабжения.

Также Фокус писал, что по мнению члена парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка, графики отключения света будут действовать до конца отопительного сезона, то есть до весны