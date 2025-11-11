Перепади напруги в мережі: чому вони трапляються і як убезпечити побутову техніку

Через російські обстріли енергетичної інфраструктури України в багатьох регіонах спостерігаються серйозні коливання напруги в електромережі. Це створює ризик пошкодження побутових приладів і зупинки обладнання у житлових будинках, зокрема ліфтів.

Як йдеться у матеріалі "Української правди", перепади напруги виникають через пошкодження та знищення обладнання, яке раніше забезпечувало стабільну роботу електромереж. Нестабільність мережі особливо відчутна у великих містах, де через перепади напруги мешканці стикаються з тимчасовими збоями в роботі побутової техніки.

Що таке перепад напруги

Перепад напруги – це коливання рівня електричного струму від номінального значення, яке в Україні з 1 липня 2025 року становить 230 вольтів ±10%. У більшості побутових приладів потужність вважається сталою, тому при зміні напруги відповідно змінюється сила струму. Наприклад, під час аварійного відключення електроенергії сила струму падає, а напруга в мережі може зростати до 270 вольтів, що потенційно шкодить техніці.

Відео дня

У типовій квартирі побутова мережа забезпечує фазну напругу 230 вольтів між проводами "фаза" та "нуль". Якщо нульовий провід обривається, на його місці може з’явитися друга фаза, а напруга між двома фазами досягає 400 вольтів, що є небезпечним для більшості приладів.

Причини перепадів напруги

Основною причиною нестабільності є пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів. Головний диспетчер "Укренерго" Віталій Зайченко пояснював, що країна втратила засоби регулювання напруги в мережі: "На жаль, ситуація складається так, що варіант знизити напругу – це відключити магістральну мережу. Відключаєш магістральну мережу – не можеш передати електроенергію споживачу. Тому тривалий період у 2023 році мережа з підстанціями напругою 330 кіловольтів працювала з напругою 400 кіловольтів".

У локальних мережах обленерго рівень напруги також підвищився, а засобів для компенсації немає. Зайченко зазначав, що єдиним способом стабілізувати ситуацію є відновлення пошкодженого обладнання та контроль споживання, адже споживання електроенергії не можна збільшувати, не маючи достатніх ресурсів.

Зменшення напруги відбувається під час одночасного використання великої кількості побутових приладів – наприклад, пральної машини, пилососа та електроплити. В цей момент сила струму зростає, а напруга падає, і у споживачів може фіксуватися лише близько 190 вольтів замість 230.

Як захистити електроприлади

Як зазначає видання, найпростіший спосіб убезпечити техніку – вимикати її з розетки під час графіків вимкнень. Прилади найчастіше виходять з ладу саме під час відновлення електропостачання, коли одночасно підключається велика кількість пристроїв і відбувається різке коливання напруги.

Для більш надійного захисту варто використовувати реле напруги – пристрій, який відключає живлення, якщо напруга виходить за допустимі межі, і автоматично підключає його назад після нормалізації. Реле можна встановити як на окрему розетку, так і на електричному щитку у квартирі.

Щоб не лише захистити техніку, а й забезпечити її стабільну роботу, застосовують стабілізатори напруги. Вони автоматично піднімають або знижують напругу на вході в мережу до безпечного рівня, забезпечуючи електроприлади постійним, стабільним струмом і запобігаючи їхньому пошкодженню.

Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації України спільно з мобільними операторами запустило проєкт "Генератор зв’язку", який дозволяє громадянам та бізнесу підключати власні генератори до базових станцій для підтримки стабільного зв’язку під час відключень електропостачання.

Також Фокус писав, що на думку члена парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка, графіки вимкнення світла діятимуть до кінця опалювального сезону, тобто до весни