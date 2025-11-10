Стабільний зв'язок і дохід під час блекаутів: як заробляти на власних генераторах, — Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України спільно з мобільними операторами запустило проєкт "Генератор зв’язку", який дозволяє громадянам та бізнесу підключати власні генератори до базових станцій для підтримки стабільного зв’язку під час відключень електропостачання.

Як йдеться на офіційному сайті відомства, проєкт передбачає залучення фізичних осіб, юридичних осіб та ФОП, які мають генератори потужністю від 7,2 кВт. Власники техніки можуть під'єднати генератор до найближчої базової станції та отримувати за це орієнтовно від 110 до 140 гривень за годину роботи. Наприклад, за 12 годин генератор забезпечить прибуток близько 1 320 гривень для фізичної особи та приблизно 1 720 гривень для юридичної.

"Щоб долучитися до проєкту, зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію за номером 0 800 33 63 28 (графік роботи: пн–пт з 9:00 до 18:00, субота–неділя — вихідні). Оператор підбере найближчу базову станцію до вашої локації, пояснить умови, розрахує орієнтовну суму оплати та передасть ваші контакти оператору. Далі оператор зв’яжеться з вами, перевірить технічні можливості, домовитися про всі умови та укладе угоду", — зазначають Мінцифри.

Власник генератора відповідає за його обслуговування, заправку та справність, тоді як технічне підключення до базової станції забезпечує оператор. Підключення стаціонарних і мобільних генераторів можливе як для однієї одиниці техніки, так і для кількох, що дозволяє значно збільшити резервну потужність у регіонах із високим навантаженням на мережу.

Яка мета проєкту та хто до нього може долучитися

Мета проєкту "Генератор зв’язку" — забезпечити українців безперервним зв’язком під час блекаутів. Завдяки цій ініціативі громадяни зможуть вчасно викликати екстрені служби, отримувати важливі сповіщення та залишатися на зв’язку з рідними навіть у надзвичайних ситуаціях.

До проєкту можуть долучитися всі власники генераторів — фізичні особи, юридичні особи та ФОП на загальній системі оподаткування або 3-й групі. Для ФОП 1-ї, 2-ї та 4-ї груп участь передбачена у статусі фізичної особи, оскільки для укладення договору потрібен певний КВЕД (33.14, 43.21, 77.39). При необхідності КВЕД можна додати через портал Дія.

Оплата за надання генератора здійснюється за показниками споживаної електроенергії. Для фізичних осіб податки сплачує оператор, а для юридичних осіб та ФОП — власник самостійно відповідно до системи оподаткування. Договір зазвичай укладається на рік, а виплати здійснюються двічі на місяць — до 5 або 15 числа.

Що стосується експлуатації, стаціонарний генератор може вмикатися автоматично оператором або після телефонного повідомлення власнику, мобільний — за сигналом оператора. Використання генератора відбувається залежно від відновлення електропостачання конкретної базової станції та може тривати від 6 годин до трьох діб із необхідними перервами для обслуговування. Та все ж у Мінцифри зазначають, що власник відповідає за безпечне зберігання та експлуатацію генератора.

Нагадаємо, що 4 листопада Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12094, який має на меті покращити якість мобільного зв’язку та забезпечити стабільний інтернет для всіх громадян.

Також Фокус писав, що, на думку експерта з кібербезпеки Сергія Денисенка, під час блекаутів вежі мобільного зв'язку можуть працювати від генераторів і акумуляторів до 5 годин.