Як довго мобільний зв'язок працюватиме під час блекауту: фахівець з кібербезпеки дав відповідь

Під час блекаутів вежі мобільного зв'язку можуть працювати від генераторів і акумуляторів до 5 годин. Однак жителям віддалених населених пунктів скористатися телефоном буде складніше.

Оператори мобільного зв'язку в Україні підготувалися до відключень світла з урахуванням досвіду попередніх блекаутів, розповів в ефірі "Київ 24" експерт з кібербезпеки Сергій Денисенко. За його словами, труднощі можуть виникати, якщо вежа розташована далеко від міста чи знаходиться в полі одна.

"Звичайно, ресурсу генераторів і батарей вистачить на той період, на який вони розраховані. Тобто люди, які живуть у віддалених населених пунктах, в селах, можливо, матимуть проблеми зі зв'язком", — зазначив експерт.

За його словами, стабільність мобільного зв'язку залежить від живлення, яке спрямоване на найближчу вежу.

"Відповідно, у великих містах є великі потужності, генератори та батареї, тому деякі вежі можуть працювати взагалі беззупинно. А деякі, на жаль, можуть частково втрачати зв'язок. Але оператори йдуть до того, щоб все-таки переналаштуватися та зробити так, щоб користувачі цих послуг взагалі не відчули жодних змін", — розповів Сергій Денисенко.

За його словами, вежі з генераторами та батареями зможуть стабільно працювати в умовах блекауту до 5 годин. Також експерт з кібербезпеки нагадав, що на випадок повного зникнення зв'язку в пунктах незламності є термінали Starlink, до яких можна під'єднуватися.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак в опублікованому 23 жовтня інтерв'ю попередив, що Росія завдаватиме нових ударів, щоб залишити українців без світла і тепла. При цьому він запевнив, що західні партнери готові допомагати українцям пережити зиму.