Как долго мобильная связь будет работать во время блэкаута: специалист по кибербезопасности дал ответ

Во время блэкаутов вышки мобильной связи могут работать от генераторов и аккумуляторов до 5 часов. Однако жителям отдаленных населенных пунктов воспользоваться телефоном будет сложнее.

Операторы мобильной связи в Украине подготовились к отключениям света с учетом опыта предыдущих блэкаутов, рассказал в эфире "Киев 24" эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко. По его словам, трудности могут возникать, если башня расположена далеко от города или находится в поле одна.

"Конечно, ресурса генераторов и батарей хватит на тот период, на который они рассчитаны. То есть люди, которые живут в отдаленных населенных пунктах, в селах, возможно, будут иметь проблемы со связью", — отметил эксперт.

По его словам, стабильность мобильной связи зависит от питания, которое направлено на ближайшую башню.

"Соответственно, в крупных городах есть большие мощности, генераторы и батареи, поэтому некоторые башни могут работать вообще безостановочно. А некоторые, к сожалению, могут частично терять связь. Но операторы идут к тому, чтобы все-таки перенастроиться и сделать так, чтобы пользователи этих услуг вообще не почувствовали никаких изменений", — рассказал Сергей Денисенко.

По его словам, башни с генераторами и батареями смогут стабильно работать в условиях блэкаута до 5 часов. Также эксперт по кибербезопасности напомнил, что на случай полного исчезновения связи в пунктах несокрушимости есть терминалы Starlink, к которым можно подключаться.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в опубликованном 23 октября интервью предупредил, что Россия будет наносить новые удары, чтобы оставить украинцев без света и тепла. При этом он заверил, что западные партнеры готовы помогать украинцам пережить зиму.