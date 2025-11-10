Стабильная связь и доход во время блэкаутов: как зарабатывать на собственных генераторах, — Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с мобильными операторами запустило проект "Генератор связи", который позволяет гражданам и бизнесу подключать собственные генераторы к базовым станциям для поддержания стабильной связи во время отключений электроснабжения.

Как говорится на официальном сайте ведомства, проект предусматривает привлечение физических лиц, юридических лиц и ФЛП, которые имеют генераторы мощностью от 7,2 кВт. Владельцы техники могут подключить генератор к ближайшей базовой станции и получать за это ориентировочно от 110 до 140 гривен за час работы. Например, за 12 часов генератор обеспечит прибыль около 1 320 гривен для физического лица и примерно 1 720 гривен для юридического.

"Чтобы присоединиться к проекту, позвоните на бесплатную горячую линию по номеру 0 800 33 63 63 28 (график работы: пн-пт с 9:00 до 18:00, суббота-воскресенье — выходные). Оператор подберет ближайшую базовую станцию к вашей локации, объяснит условия, рассчитает ориентировочную сумму оплаты и передаст ваши контакты оператору. Далее оператор свяжется с вами, проверит технические возможности, договорится обо всех условиях и заключит соглашение", — отмечают Минцифры.

Владелец генератора отвечает за его обслуживание, заправку и исправность, тогда как техническое подключение к базовой станции обеспечивает оператор. Подключение стационарных и мобильных генераторов возможно как для одной единицы техники, так и для нескольких, что позволяет значительно увеличить резервную мощность в регионах с высокой нагрузкой на сеть.

Какова цель проекта и кто к нему может присоединиться

Цель проекта "Генератор связи" — обеспечить украинцев непрерывной связью во время блэкаутов. Благодаря этой инициативе граждане смогут вовремя вызвать экстренные службы, получать важные оповещения и оставаться на связи с родными даже в чрезвычайных ситуациях.

К проекту могут присоединиться все владельцы генераторов — физические лица, юридические лица и ФЛП на общей системе налогообложения или 3-й группе. Для ФЛП 1-й, 2-й и 4-й групп участие предусмотрено в статусе физического лица, поскольку для заключения договора нужен определенный КВЭД (33.14, 43.21, 77.39). При необходимости КВЭД можно добавить через портал Дія.

Оплата за предоставление генератора осуществляется по показателям потребляемой электроэнергии. Для физических лиц налоги платит оператор, а для юридических лиц и ФЛП — владелец самостоятельно в соответствии с системой налогообложения. Договор обычно заключается на год, а выплаты осуществляются дважды в месяц — до 5 или 15 числа.

Что касается эксплуатации, стационарный генератор может включаться автоматически оператором или после телефонного сообщения владельцу, мобильный — по сигналу оператора. Использование генератора происходит в зависимости от восстановления электроснабжения конкретной базовой станции и может длиться от 6 часов до трех суток с необходимыми перерывами для обслуживания. И все же в Минцифры отмечают, что владелец отвечает за безопасное хранение и эксплуатацию генератора.

Напомним, что 4 ноября Верховная Рада Украины приняла законопроект №12094, который имеет целью улучшить качество мобильной связи и обеспечить стабильный интернет для всех граждан.

Также Фокус писал, что, по мнению эксперта по кибербезопасности Сергея Денисенко, во время блэкаутов башни мобильной связи могут работать от генераторов и аккумуляторов до 5 часов.