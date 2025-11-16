Что может случиться со смартфоном, если проигнорировать значок "самолетик"

Часто многие устоявшиеся правила воспринимаются пользователями скептически. Их считают мифами или пережитками прошлого, и иногда это действительно так. Но с требованием включить режим полета во время авиапутешествия все гораздо сложнее.

Людям напоминают о необходимости переключиться на режим полета не просто так, подчеркивает slashgear.com. Важно понимать, что это делается прежде всего ради безопасности, а не для того, чтобы доставить неудобство. И в то же время именно это требование вызывает больше всего усмешек и нареканий со стороны пассажиров. Издание предлагает разобраться, чем может обернуться игнорирование "полетного режима".

На современном авиалайнере установлено множество датчиков и систем, поясняют эксперты. Сложно поверить, что один телефон может как-то критически повлиять на всю систему. Однако в таком ответственном деле, как управление самолетом, даже такая мелочь, как лазерная указка, может иметь значение. Что касается смартфонов, то, чем ближе они к кабине пилотов, то тем большие помехи они могут создавать. Для пилотов это ощущается как "легкое жужжание в наушниках". Вроде бы звучит не очень угрожающе – но это так или иначе отвлекает внимание, а во время полета одна пропущенная инструкция или предупреждение, которое пилот не услышал, может в результате дорого обойтись.

К тому же, само жужжание мобильных телефонов – даже не главная проблема. Обычно пассажиры знают, что переходить в режим полета надо, чтобы не оказывать негативного влияния на некое "бортовое оборудование". Конечно, если вы не имеете отношения к работе авиационной отрасли, вам не очень понятно, о каком оборудовании речь. А специалисты уточняют, что это радиовысотомер – прибор, который предоставляет экипажу точную информацию о высоте полета, передавая радиоволны на землю и измеряя время, необходимое для их возвращения на борт.

По мере приближения самолета к земле ситуация становится все более ответственной, а посадка – это вообще критический момент, и радиовысотомеры в это время должны работать безукоризненно. А мобильные телефоны, не переведенные в режим полета, когда они приближаются к зоне действия вышек сотовой связи, усиливают свою активность и могут осложнять работу пилотов по посадке авиалайнера, – тем более, если таких телефонов несколько.

Впрочем, как отмечают эксперты, преувеличивать опасность, которую могут создавать смартфоны не в режиме полета, тоже не стоит. Конечно, ваш самолет не упадет, если вы проигнорируете значок "самолетика", ведь современные самолеты устойчивы к электронным помехам. Но определенные неприятности ваш включенный телефон все же может доставить – например, нарушить работу систем связи и прочей высокочувствительной бортовой аппаратуры.

Ранее пилот рассказал, зачем включать авиарежим во время полета. Летный инструктор Гэри Кокс подтвердил, что катастрофы из-за включенного смартфона не случится, но даже три-четыре активных телефона способны вызвать радиопомехи, искажающие звук в гарнитурах пилотов, – особенно в моменты, когда связь с диспетчером критично важна.