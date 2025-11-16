Що може трапитися зі смартфоном, якщо проігнорувати значок "літачок"

Часто багато усталених правил сприймаються користувачами скептично. Їх вважають міфами або пережитками минулого, і іноді це дійсно так. Але з вимогою ввімкнути режим польоту під час авіаподорожі все набагато складніше.

Людям нагадують про необхідність переключитися на режим польоту не просто так, підкреслює slashgear.com. Важливо розуміти, що це робиться насамперед заради безпеки, а не для того, щоб завдати незручностей. І водночас саме ця вимога викликає найбільше усмішок і нарікань з боку пасажирів. Видання пропонує розібратися, чим може обернутися ігнорування "польотного режиму".

На сучасному авіалайнері встановлено безліч датчиків і систем, пояснюють експерти. Складно повірити, що один телефон може якось критично вплинути на всю систему. Однак у такій відповідальній справі, як керування літаком, навіть така дрібниця, як лазерна указка, може мати значення. Що стосується смартфонів, то чим ближче вони до кабіни пілотів, то тим більші перешкоди вони можуть створювати. Для пілотів це відчувається як "легке дзижчання в навушниках". Начебто звучить не дуже загрозливо — але це так чи інакше відволікає увагу, а під час польоту одна пропущена інструкція або попередження, яке пілот не почув, може в результаті дорого обійтися.

До того ж саме дзижчання мобільних телефонів — навіть не головна проблема. Зазвичай пасажири знають, що переходити в режим польоту треба, щоб не чинити негативного впливу на якесь "бортове обладнання". Звісно, якщо ви не маєте стосунку до роботи авіаційної галузі, вам не дуже зрозуміло, про яке обладнання йдеться. А фахівці уточнюють, що це радіовисотомір — прилад, який надає екіпажу точну інформацію про висоту польоту, передаючи радіохвилі на землю і вимірюючи час, необхідний для їх повернення на борт.

У міру наближення літака до землі ситуація стає дедалі відповідальнішою, а посадка — це взагалі критичний момент, і радіовисотоміри в цей час мають працювати бездоганно. А мобільні телефони, не переведені в режим польоту, коли вони наближаються до зони дії вишок стільникового зв'язку, посилюють свою активність і можуть ускладнювати роботу пілотів з посадки авіалайнера, — тим паче якщо таких телефонів кілька.

Утім, як зазначають експерти, перебільшувати небезпеку, яку можуть створювати смартфони не в режимі польоту, теж не варто. Звісно, ваш літак не впаде, якщо ви проігноруєте значок "літачка", адже сучасні літаки стійкі до електронних перешкод. Але певних неприємностей ваш увімкнений телефон все ж може завдати — наприклад, порушити роботу систем зв'язку та іншої високочутливої бортової апаратури.

Раніше пілот розповів, навіщо вмикати авіарежим під час польоту. Льотний інструктор Гері Кокс підтвердив, що катастрофи через увімкнений смартфон не станеться, але навіть три-чотири активних телефони здатні спричинити радіоперешкоди, які спотворюють звук у гарнітурах пілотів, — особливо в моменти, коли зв'язок із диспетчером критично важливий.