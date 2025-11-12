Китай хочет вооружить атомный авианосец электромагнитной пушкой: что не так с этим оружием

В Китае планируют построить атомный авианосец следующего поколения, вооруженный мощным лазером или электромагнитной рельсовой пушкой.

США работали над подобными проектами, но их закрыли из-за технических проблем. Об этом пишет издание South China Morning Post, ссылаясь на заявление Ляна Фана, военного комментатора и профессор Национального университета обороны в Пекине на государственном телеканале CCTV 9 ноября.

"Будущий атомный авианосец Китая может быть оснащен более совершенным оборонительным оружием, таким как высокоэнергетическое лазерное оружие и электромагнитная рельсовая пушка", — сообщил он.

Электромагнитная рельсовая пушка — это оружейная система, использующая электромагнитную силу вместо пороха. С помощью электроэнергии она создает сильное магнитное поле, которое затем разгоняет "пулю" по рельсам, возможно, даже до сверхзвуковых скоростей.

Технология обеспечивает высокую начальную скорость снаряда и низкий уровень шума, но потребляет огромное количество энергии и обладает низкой скорострельностью. И это не единственный ее недостаток.

Как пишет издание National Security Journal, ВМС США разрабатывали рельсовые пушки для военных судов, но в 2021 году проект закрыли после инвестиций в размере более 500 млн долларов. Самой большой проблемой оказалось выделение большого количества тепла при стрельбе, которое быстро повреждает ствол — он не выдержал и 30 выстрелов.

Однако Япония продолжила исследования в этой области и недавно показала рельсовую пушку на корабле JS ASUKA. Как заявляют японцы, оружие может выстреливать 40-мм снаряды весом 320 граммов начальной скоростью до 6,5 Маха. С его помощью военные планируют сбивать гиперзвуковые ракеты.

В 2023 году ВМС Китая заявили о создании cвоей электромагнитной пушки. Она якобы может стрелять снарядами весом 124 кг со скоростью 700 км в час менее чем за 0,05 секунды.