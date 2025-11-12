Китай хоче озброїти атомний авіаносець електромагнітною гарматою: що не так із цією зброєю

У Китаї планують побудувати атомний авіаносець наступного покоління, озброєний потужним лазером або електромагнітною рейковою гарматою.

США працювали над подібними проектами, але їх закрили через технічні проблеми. Про це пише видання South China Morning Post, посилаючись на заяву Ляна Фана, військового коментатора і професора Національного університету оборони в Пекіні на державному телеканалі CCTV 9 листопада.

"Майбутній атомний авіаносець Китаю може бути оснащений більш досконалою оборонною зброєю, як-от високоенергетична лазерна зброя та електромагнітна рейкова гармата", — повідомив він.

Електромагнітна рейкова гармата — це збройова система, що використовує електромагнітну силу замість пороху. За допомогою електроенергії вона створює сильне магнітне поле, яке потім розганяє "кулю" по рейках, можливо, навіть до надзвукових швидкостей.

Технологія забезпечує високу початкову швидкість снаряда і низький рівень шуму, але споживає величезну кількість енергії і має низьку скорострільність. І це не єдиний її недолік.

Як пише видання National Security Journal, ВМС США розробляли рейкові гармати для військових суден, але 2021 року проєкт закрили після інвестицій у розмірі понад 500 млн доларів. Найбільшою проблемою виявилося виділення великої кількості тепла під час стрільби, яке швидко пошкоджує ствол — він не витримав і 30 пострілів.

Однак Японія продовжила дослідження в цій галузі та нещодавно показала рейкову гармату на кораблі JS ASUKA. Як заявляють японці, зброя може вистрілювати 40-мм снаряди вагою 320 грамів початковою швидкістю до 6,5 Маха. З її допомогою військові планують збивати гіперзвукові ракети.

У 2023 році ВМС Китаю заявили про створення своєї електромагнітної гармати. Вона нібито може стріляти снарядами вагою 124 кг зі швидкістю 700 км на годину менш ніж за 0,05 секунди.