На Android-смартфонах появится одна полезная функция: пользователи ждали ее уже давно

Экосистема Android славится своим широким функционалом, простотой и свободой в использовании. Но даже она была не застрахована от досадных недоработок – например, в той части, что касается магазина приложений Google Play Store.

Google наконец-то исправила главный недостаток Android, сообщает androidpolice.com. Как поясняет издание, речь как раз об использовании Play Store. Если ваш Android-смартфон привязан к одной учетной записи Google, то в этом случае все довольно просто, но, если таких смартфонов у вас несколько, то можно и запутаться: в Google Play Store отображается количество устройств, на которых установлено то или иное приложение, но довольно сложно определить, какие приложения установлены на каждом из нескольких устройств.

Google выпустила обновление для магазина приложений Google Play до версии 48.8 и добавила туда несколько интересных новых функций. Среди них специалисты особенно выделяют как раз новый способ удаления Android-приложений из Play Store.

Согласно информации, опубликованной на официальной странице поддержки Google, пользователям больше не придется использовать каждый из нескольких телефонов Android для удаления приложения. Если у вас несколько телефонов Android с одной учетной записью Google, то вы сможете удалить приложение с любого из них, используя новую кнопку "Удалить" в описании приложения в Play Market

Само по себе дистанционное удаление приложений было на Android и раньше. Однако до сих пор алгоритм удаления был довольно громоздким: вам нужно было перейти на страницу "Управление приложениями и устройствами", затем – зайти в "Управление", применить фильтр по устройствам и выбрать приложение, которое нужно удалить. А новая кнопка "Удалить" избавляет от необходимости выполнять все эти шаги.

Правда, чтобы найти новую функцию удаления, вам все равно придется перейти на страницу приложения в Google Play. А если вы хотите удалить сразу несколько приложений таким способом со своего второго Android-смартфона, это займет некоторое время и потребует усилий. Но, с другой стороны, фильтр устройств показывает все установленные на устройстве приложения, а также позволяет удалить те из них, которые вам не нужны.

К тому же, новая кнопка "Удалить" отображается рядом с названием каждого Android-устройства, на котором установлено приложение, прямо в списке приложений в Play Market. Это означает, что вы можете удалить приложение с нескольких устройств, не задействовав их. Только учтите, что в списке приложений будут отображаться названия лишь тех устройств, которые используют ту же учетную запись Google, что установлена на вашем текущем телефоне.

