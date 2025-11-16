На Android-смартфонах з'явиться одна корисна функція: користувачі чекали її вже давно

Екосистема Android славиться своїм широким функціоналом, простотою і свободою у використанні. Але навіть вона була не застрахована від прикрих недоробок — наприклад, у тій частині, що стосується магазину додатків Google Play Store.

Google нарешті виправила головний недолік Android, повідомляє androidpolice.com. Як пояснює видання, йдеться якраз про використання Play Store. Якщо ваш Android-смартфон прив'язаний до одного облікового запису Google, то в цьому разі все доволі просто, але, якщо таких смартфонів у вас кілька, то можна й заплутатися: у Google Play Store відображається кількість пристроїв, на яких встановлено той чи інший додаток, але доволі складно визначити, які додатки встановлено на кожному з кількох пристроїв.

Google випустила оновлення для магазину додатків Google Play до версії 48.8 і додала туди кілька цікавих нових функцій. Серед них фахівці особливо виділяють якраз новий спосіб видалення Android-додатків з Play Store.

Відео дня

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційній сторінці підтримки Google, користувачам більше не доведеться використовувати кожен з декількох телефонів Android для видалення програми. Якщо у вас кілька телефонів Android з одним обліковим записом Google, то ви зможете видалити застосунок із будь-якого з них, використовуючи нову кнопку "Видалити" в описі застосунку в Play Market

Саме по собі дистанційне видалення додатків було на Android і раніше. Однак досі алгоритм видалення був доволі громіздким: вам потрібно було перейти на сторінку "Керування додатками та пристроями", потім — зайти в "Керування", застосувати фільтр за пристроями та вибрати застосунок, який потрібно видалити. А нова кнопка "Видалити" позбавляє необхідності виконувати всі ці кроки.

Щоправда, щоб знайти нову функцію видалення, вам однаково доведеться перейти на сторінку програми в Google Play. А якщо ви хочете видалити одразу кілька додатків у такий спосіб зі свого другого Android-смартфона, це займе певний час і потребуватиме зусиль. Але, з іншого боку, фільтр пристроїв показує всі встановлені на пристрої додатки, а також дає змогу видалити ті з них, які вам не потрібні.

До того ж, нова кнопка "Видалити" відображається поруч із назвою кожного Android-пристрою, на якому встановлено застосунок, прямо в списку застосунків у Play Market. Це означає, що ви можете видалити застосунок із кількох пристроїв, не задіявши їх. Тільки майте на увазі, що в списку додатків відображатимуться назви лише тих пристроїв, які використовують той самий обліковий запис Google, що встановлений на вашому поточному телефоні.

Раніше повідомлялося, що на Android є небезпечні фейкові додатки. Фахівці дали рекомендації, як боротися зі шкідливими підробками, які раз у раз проникають у Google Play.