Катастрофа с супербатареей поставила под угрозу солнечную энергетику: что произошло

Авария случилась на гигантской аккумуляторной электростанции Waratah Super Battery в Австралии за несколько месяцев до выхода на полную мощность, что стало тревожным сигналом для возобновляемой энергетики.

Компания-разработчик Akaysha Energy заявила, что во время финальных испытаний были повреждены два крупных трансформатора. Подробности сообщает австралийское издание Channel News.

Компания заявила, что неисправность произошла на заключительном этапе ввода в эксплуатацию, когда системы управления аккумуляторной батареи синхронизировались с государственной сетью. Несмотря на проблему, аккумуляторная батарея продолжает работать на мощности 350 мегаватт и поддерживать "энергетическую безопасность".

Из-за возникшей неисправности завершение проекта стоимостью 1 млрд долларов и ввод электростанции в пришлось отложить с конца 2025 года на 2026 год. Как предполагают эксперты, это может привести к росту оптовых цен на электроэнергию в Новом Южном Уэльсе, особенно зимой, когда спрос на электроэнергию достигает пика, а угольные электростанции сталкиваются с риском аварий.

Система накопления энергии мощностью 850 мегаватт, расположенная примерно в 100 километрах к северу от Сиднея рассчитана на электроснабжение примерно 150 000 домов в течение часа. Предполагается, что она послужит своего рода страховкой для электросети на случай перепадов мощности.

Эксперты предупредили, что замена поврежденного оборудования может занять немало времеги, поскольку высоковольтные трансформаторы в настоящее время в дефиците по всему миру.

"Получить аналогичную замену может быть сложно, поскольку напряжение в сети не является распространенным", — заявил управляющий директор EnergyEdge Джош Стэблер.

Проблема, возникшая в связи с аварией на Waratah Super Battery подчеркивает сложности перехода Австралии на возобновляемые источники энергии.

Ветряная и солнечная генерация сильно зависят от погоды, поэтому энергосети нужны мощные батареи для накопления энергии и сбалансирования. Если же аккумуляторные станции подвержены подобным сбоям, то вся система под угрозой.

Еще одна проблема заключается в том, что регион Новый Южный Уэльс продолжает активно использовать уголь для добычи энергии. Электростанция Эраринг, изначально запланированная к закрытию в этом году, теперь будет работать как минимум до 2027 года.

Ранее писали, в Австралии пришлось отключить 16 000 солнечных панелей. Распространение домашних аккумуляторов сделало производство электричества невыгодным.