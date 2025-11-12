Катастрофа із супербатареєю поставила під загрозу сонячну енергетику: що сталося

Аварія трапилася на гігантській акумуляторній електростанції Waratah Super Battery в Австралії за кілька місяців до виходу на повну потужність, що стало тривожним сигналом для відновлюваної енергетики.

Компанія-розробник Akaysha Energy заявила, що під час фінальних випробувань було пошкоджено два великі трансформатори. Подробиці повідомляє австралійське видання Channel News.

Компанія заявила, що несправність сталася на заключному етапі введення в експлуатацію, коли системи управління акумуляторної батареї синхронізувалися з державною мережею. Незважаючи на проблему, акумуляторна батарея продовжує працювати на потужності 350 мегават і підтримувати "енергетичну безпеку".

Через несправність, що виникла, завершення проєкту вартістю 1 млрд доларів і введення електростанції в експлуатацію довелося відкласти з кінця 2025 року на 2026 рік. Як припускають експерти, це може призвести до зростання оптових цін на електроенергію в Новому Південному Уельсі, особливо взимку, коли попит на електроенергію досягає піку, а вугільні електростанції стикаються з ризиком аварій.

Відео дня

Система накопичення енергії потужністю 850 мегават, розташована приблизно за 100 кілометрів на північ від Сіднея, розрахована на електропостачання приблизно 150 000 будинків протягом години. Передбачається, що вона послужить свого роду страховкою для електромережі на випадок перепадів потужності.

Експерти попередили, що заміна пошкодженого обладнання може зайняти чимало часу, оскільки високовольтні трансформатори наразі в дефіциті по всьому світу.

"Отримати аналогічну заміну може бути складно, оскільки напруга в мережі не є поширеною", — заявив керуючий директор EnergyEdge Джош Стеблер.

Проблема, що виникла у зв'язку з аварією на Waratah Super Battery, підкреслює складнощі переходу Австралії на поновлювані джерела енергії.

Вітряна і сонячна генерація сильно залежать від погоди, тому енергомережі потрібні потужні батареї для накопичення енергії та збалансування. Якщо ж акумуляторні станції схильні до подібних збоїв, то вся система під загрозою.

Ще одна проблема полягає в тому, що регіон Новий Південний Уельс продовжує активно використовувати вугілля для видобутку енергії. Електростанція Ерарінг, спочатку запланована до закриття цього року, тепер працюватиме щонайменше до 2027 року.

Раніше писали, в Австралії довелося відключити 16 000 сонячних панелей. Поширення домашніх акумуляторів зробило виробництво електрики невигідним.