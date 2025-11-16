Эксперты рассказали, какой смартфон лучше купить - складной или обычный (фото)

Смартфоны-"раскладушки" уверенно догоняют по популярности обычные компактные устройства. И неудивительно – по функциям они уже почти не уступают, и их очень удобно держать в руке. В то же время, каждому гаджету присущи и свои плюсы, и свои недостатки.

И у складных, и у обычных смартфонов есть определенные особенности, пишет gizmochina.com. Эксперты издания решили сравнить популярные модели компактных смартфонов и моделей-"раскладушек", чтобы разобраться, какой гаджет рекомендовать большинству пользователей. Тут рассматривались несколько главных критериев.

Дизайн и портативность

Компактные смартфоны – в пример приводят модели Xiaomi 17 Pro и iPhone 17 Pro – ориентированы на обеспечение высокой производительности в удобном форм-факторе. В отличие от обычных флагманов, которые всегда довольно крупные благодаря большим дисплеям с высоким разрешением, эти устройства меньше по размеру, и потому легко умещаются и в руке, и в кармане. Но, в то же время, это обычные смартфоны, и можно не волноваться о шарнирном механизме и прочих уязвимых моментах, которые есть у складных моделей.

Смартфон iPhone 17 Pro Фото: PCMag

Зато у "раскладушек" – таких как Samsung Galaxy Z Flip 7 и Motorola Razr 60 Ultra – есть некий флер ностальгии, а в сложенном виде они более компактные, чем обычные телефоны.

Дисплей и долговечность

Одно из главных различий между "раскладушками" и компактными смартфонами – это их экраны. Складные смартфоны оснащены гибкими AMOLED-дисплеями, которые складываются пополам. В сложенном состоянии они занимают меньше места, а в разложенном – диагональ дисплея обычно составляет около 6,8 дюйма или больше. Таким образом, вы получаете эффект "два в одном": и портативность, и большую площадь экрана.

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 Фото: zdnet.com

Но есть и минус – гибкие экраны более подвержены износу. От складок посередине все еще никуда не деться, а защитные слои не обеспечивают такой же прочности, как стеклянные панели обычных смартфонов. Компактные модели, как правило, защищены с помощью Gorilla Glass, и у них больше шансов благополучно пережить случайное падение.

Производительность и время автономной работы

Тут наблюдается относительное равенство. Большинство "раскладушек", вроде тех, что делают Samsung и Motorola, оснащены теми же высококлассными процессорами, что и компактные флагманы, так что производительность примерно равная.

Но вот по времени автономной работы у обычных компактных смартфонов показатели лучше. И это неудивительно – поставить большую мощную батарею в "раскладушку" практически невозможно, ведь надо предусмотреть еще и место для шарнирного механизма. В компактный смартфон уместить крупный аккумулятор все-таки более реально.

Отдельно эксперты отмечают, что складные телефоны по-прежнему гораздо дороже компактных "собратьев", хотя характеристики у них довольно похожие. В целом, "раскладушку" советуют выбирать поклонникам винтажного дизайна, которые хотят выделяться из толпы. Но тем, кто ставит на надежность и практичность, однозначно советуют обычный компактный смартфон.

Ранее стало известно, что компания Samsung выпустит гаджет с полностью новым форм-фактором. Тогда речь шла о первом смартфоне с тройным складным экраном под названием Galaxy Z TriFold.