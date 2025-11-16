Експерти розповіли, який смартфон краще купити — складаний чи звичайний (фото)

Смартфони-"розкладачки" впевнено наздоганяють за популярністю звичайні компактні пристрої. І не дивно — за функціями вони вже майже не поступаються, і їх дуже зручно тримати в руці. Водночас, кожному гаджету притаманні і свої плюси, і свої недоліки.

І у складних, і у звичайних смартфонів є певні особливості, пише gizmochina.com. Експерти видання вирішили порівняти популярні моделі компактних смартфонів і моделей-"розкладачок", щоб розібратися, який гаджет рекомендувати більшості користувачів. Тут розглядалися кілька головних критеріїв.

Дизайн і портативність

Компактні смартфони — як приклад наводять моделі Xiaomi 17 Pro і iPhone 17 Pro — орієнтовані на забезпечення високої продуктивності в зручному форм-факторі. На відміну від звичайних флагманів, які завжди доволі великі завдяки великим дисплеям з високою роздільною здатністю, ці пристрої менші за розміром, і тому легко вміщаються і в руці, і в кишені. Але, в той же час, це звичайні смартфони, і можна не хвилюватися про шарнірний механізм та інші вразливі моменти, які є у складних моделей.

Смартфон iPhone 17 Pro Фото: PCMag

Натомість у "розкладачок" — таких як Samsung Galaxy Z Flip 7 і Motorola Razr 60 Ultra — є певний флер ностальгії, а в складеному вигляді вони більш компактні, ніж звичайні телефони.

Дисплей і довговічність

Одна з головних відмінностей між "розкладачками" і компактними смартфонами — це їхні екрани. Складні смартфони оснащені гнучкими AMOLED-дисплеями, які складаються навпіл. У складеному стані вони займають менше місця, а в розкладеному — діагональ дисплея зазвичай становить близько 6,8 дюйма або більше. Таким чином, ви отримуєте ефект "два в одному": і портативність, і велику площу екрана.

Складаний смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 Фото: zdnet.com

Але є і мінус — гнучкі екрани більш схильні до зносу. Від складок посередині все ще нікуди не дітися, а захисні шари не забезпечують такої ж міцності, як скляні панелі звичайних смартфонів. Компактні моделі, як правило, захищені за допомогою Gorilla Glass, і у них більше шансів благополучно пережити випадкове падіння.

Продуктивність і час автономної роботи

Тут спостерігається відносна рівність. Більшість "розкладачок", на кшталт тих, що роблять Samsung і Motorola, оснащені тими самими висококласними процесорами, що й компактні флагмани, тож продуктивність приблизно рівна.

Але ось за часом автономної роботи у звичайних компактних смартфонів показники кращі. І це не дивно — поставити велику потужну батарею в "розкладачку" практично неможливо, адже треба передбачити ще й місце для шарнірного механізму. У компактний смартфон вмістити великий акумулятор все-таки більш реально.

Окремо експерти зазначають, що складні телефони, як і раніше, набагато дорожчі за компактних "побратимів", хоча характеристики у них досить схожі. Загалом, "розкладачку" радять вибирати шанувальникам вінтажного дизайну, які хочуть виділятися з натовпу. Але тим, хто ставить на надійність і практичність, однозначно радять звичайний компактний смартфон.

Раніше стало відомо, що компанія Samsung випустить гаджет з повністю новим форм-фактором. Тоді йшлося про перший смартфон із потрійним складним екраном під назвою Galaxy Z TriFold.