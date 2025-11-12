Мессенджер WhatsApp теперь работает не только на смартфонах: проверьте свои гаджеты

Сервис обмена сообщениями WhatsApp еще два года назад появился на умных часах Wear OS, а теперь добрался и до Apple Watch. Видеть сообщения прямо у себя на руке и тут же отвечать на них – отличная опция. Но доступна она не на всех моделях смарт-часов Apple.

Запуск приложения для Apple Watch состоялся всего через несколько недель после того, как WhatsApp добавил на iPhone встроенный перевод на 19 языков, отмечает bgr.com. Похоже, что все эти новшества, разработанные специально для Apple, – часть плана, нацеленного на привлечение пользователей iMessage.

Правда, на Apple Watch мессенджер WhatsApp не получит все функции, которые есть у его мобильной или десктопной версии. Но это все равно вполне приличный функционал: кроме отправки и получения сообщений, тут есть реакции на сообщения, голосовые сообщения, фотографии, стикеры и уведомления. Вы также можете получать на свои часы уведомления о звонках, видеть, кто звонит, и при необходимости отклонять звонок. Еще можно просматривать историю чатов.

Возможности совершать звонки с Apple Watch и отвечать на них пока нет, но в WhatsApp заверяют, что это только начало, и приложение будет совершенствоваться, учитывая при этом отзывы пользователей.

Что касается того, какие модели Apple Watch поддерживают WhatsApp, то тут мессенджер постарался стать максимально доступным. Приложение можно установить на любые Apple Watch, начиная с Series 4, в том числе и на Apple Watch SE и SE 2, – при условии, что ваши умные часы работают под управлением watchOS 10 или более поздней версии. Таким образом без поддержки мессенджера остались Apple Watch Series 1, Series 2 и Series 3. Но это и неудивительно, учитывая, что каждой из этих моделей уже более восьми лет, и Apple не выпускает для них обновления программного обеспечения.

Для обеспечения бесперебойной связи между WhatsApp на телефоне и Apple Watch вам потребуются iOS 9.1 или более новая версия на вашем iPhone, а также последняя версия WhatsApp для iOS. Если на вашем iPhone уже установлена ​​последняя версия WhatsApp и в настройках Apple Watch включена функция "Автоматические загрузки", версия для умных часов будет установлена ​​на ваши Apple Watch автоматически. При необходимости ее можно установить и вручную – через приложение Watch на iPhone.

Также сообщалось, что в WhatsApp можно общаться по-новому благодаря очень полезной функции. Речь тогда шла как раз об упомянутом ранее переводе на множество языков, причем функция стала доступной и для Android, и для iOS