Месенджер WhatsApp тепер працює не тільки на смартфонах: перевірте свої гаджети

Сервіс обміну повідомленнями WhatsApp ще два роки тому з'явився на розумних годинниках Wear OS, а тепер дістався і до Apple Watch. Бачити повідомлення прямо у себе на руці і тут же відповідати на них — чудова опція. Але доступна вона не на всіх моделях смарт-годинників Apple.

Запуск додатка для Apple Watch відбувся всього за кілька тижнів після того, як WhatsApp додав на iPhone вбудований переклад 19 мовами, зазначає bgr.com. Схоже, що всі ці нововведення, розроблені спеціально для Apple, — частина плану, націленого на залучення користувачів iMessage.

Щоправда, на Apple Watch месенджер WhatsApp не отримає всі функції, які є в його мобільній або десктопній версії. Але це все одно цілком пристойний функціонал: крім надсилання та отримання повідомлень, тут є реакції на повідомлення, голосові повідомлення, фотографії, стікери і повідомлення. Ви також можете отримувати на свій годинник сповіщення про дзвінки, бачити, хто телефонує, і за необхідності відхиляти дзвінок. Ще можна переглядати історію чатів.

Можливості здійснювати дзвінки з Apple Watch і відповідати на них поки що немає, але у WhatsApp запевняють, що це тільки початок, і додаток удосконалюватиметься, з огляду на відгуки користувачів.

Що стосується того, які моделі Apple Watch підтримують WhatsApp, то тут месенджер постарався стати максимально доступним. Додаток можна встановити на будь-які Apple Watch, починаючи з Series 4, зокрема й на Apple Watch SE і SE 2, — за умови, що ваш розумний годинник працює під управлінням watchOS 10 або пізнішої версії. Таким чином без підтримки месенджера залишилися Apple Watch Series 1, Series 2 і Series 3. Але це й не дивно, з огляду на те, що кожній з цих моделей уже понад вісім років, і Apple не випускає для них оновлення програмного забезпечення.

Для забезпечення безперебійного зв'язку між WhatsApp на телефоні та Apple Watch вам потрібні iOS 9.1 або новіша версія на вашому iPhone, а також остання версія WhatsApp для iOS. Якщо на вашому iPhone вже встановлено останню версію WhatsApp і в налаштуваннях Apple Watch увімкнено функцію "Автоматичні завантаження", версію для розумних годинників буде встановлено на ваші Apple Watch автоматично. За необхідності її можна встановити і вручну — через застосунок Watch на iPhone.

Також повідомлялося, що у WhatsApp можна спілкуватися по-новому завдяки дуже корисній функції. Тоді йшлося якраз про згаданий раніше переклад на безліч мов, причому функція стала доступною і для Android, і для iOS