iPhone с двойной камерой: стало известно, когда выйдет новая ультратонкая модель Air 2

Буквально на днях в сети появилась информация, что Apple отложила выпуск iPhone Air 2. Но вслед за плохой новостью для фанатов iPhone появилась и хорошая – эта отсрочка все-таки временная.

Причиной, по которой Apple решила отложить планы насчет нового iPhone Air 2, стал довольно прохладный прием модели первого поколения, поясняет bgr.com. iPhone 17 Air продавался гораздо хуже остальной линейки iPhone 17, несмотря на свой ультратонкий дизайн.

Что касается iPhone Air 2, то он должен был войти в серию iPhone 18, которая выйдет осенью 2026 года. Кроме него, в новой линейке были заявлены iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Fold. А базовый iPhone 18 предполагалось выпустить весной 2027 года, вместе с более бюджетной моделью iPhone 18e.

Теперь план поменялся, и тонкий iPhone Air 2 решили перенести на 2027 год. Между прочим, этот не единственная новость насчет этой модели: также сообщается, что на заднюю панель нового телефона Apple хочет добавить вторую камеру, и сейчас как раз над этим работает.

Таким образом, сроки корректируются, и весной 2027-го могут выйти три новых iPhone – уже заявленные iPhone 18 и iPhone 18e, а также iPhone Air 2. Впрочем, пока неясно, не планирует ли Apple вносить изменения и в линейку, намеченную на сентябрь 2026-го, чтобы компенсировать задержку iPhone Air 2.

Впрочем, как отмечают эксперты, и дата "весна 2027" еще может быть не окончательной, ведь изменить дизайн для размещения второй камеры – достаточно сложная задача. Apple нужно будет придумать, как добавить второй объектив на заднюю панель, не влияя при этом на время работы аккумулятора.

Издание также отмечает, что в связи с первой моделью iPhone Air пользователей беспокоили три момента – прочность тонкого смартфона, время автономной работы и камера. С первыми двумя замечаниями Apple справилась неплохо: стресс-тесты доказали, что iPhone Air действительно прочный, а время автономной работы у него оказалось больше, чем предполагали скептические прогнозы. Единственной уязвимостью осталась камера: у iPhone Air был модуль с одним объективом на задней панели.

Ранее стало известно, что Apple отменяет выпуск нового iPhone. Тогда речь шла о том, что производство ультратонкого смартфона iPhone Air сильно сократили из-за слабого спроса – на фоне большой популярности базового iPhone 17 и Pro-моделей,