iPhone з подвійною камерою: стало відомо, коли вийде нова ультратонка модель Air 2

Буквально днями в мережі з'явилася інформація, що Apple відклала випуск iPhone Air 2. Але слідом за поганою новиною для фанатів iPhone з'явилася і хороша — ця відстрочка все-таки тимчасова.

Причиною, через яку Apple вирішила відкласти плани щодо нового iPhone Air 2, став досить прохолодний прийом моделі першого покоління, пояснює bgr.com. iPhone 17 Air продавався набагато гірше за решту лінійки iPhone 17, незважаючи на свій ультратонкий дизайн.

Що стосується iPhone Air 2, то він повинен був увійти в серію iPhone 18, яка вийде восени 2026 року. Крім нього, у новій лінійці були заявлені iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і iPhone Fold. А базовий iPhone 18 передбачалося випустити навесні 2027 року, разом з більш бюджетною моделлю iPhone 18e.

Тепер план змінився, і тонкий iPhone Air 2 вирішили перенести на 2027 рік. Між іншим, це не єдина новина щодо цієї моделі: також повідомляється, що на задню панель нового телефону Apple хоче додати другу камеру, і зараз якраз над цим працює.

Таким чином, терміни коригуються, і навесні 2027-го можуть вийти три нових iPhone — вже заявлені iPhone 18 і iPhone 18e, а також iPhone Air 2. Утім, поки незрозуміло, чи не планує Apple вносити зміни і в лінійку, намічену на вересень 2026-го, щоб компенсувати затримку iPhone Air 2.

Утім, як зазначають експерти, і дата "весна 2027" ще може бути не остаточною, адже змінити дизайн для розміщення другої камери — досить складне завдання. Apple потрібно буде придумати, як додати другий об'єктив на задню панель, не впливаючи при цьому на час роботи акумулятора.

Видання також зазначає, що у зв'язку з першою моделлю iPhone Air користувачів турбували три моменти — міцність тонкого смартфона, час автономної роботи і камера. З першими двома зауваженнями Apple впоралася непогано: стрес-тести довели, що iPhone Air справді міцний, а час автономної роботи в нього виявився більшим, ніж припускали скептичні прогнози. Єдиною вразливістю залишилася камера: у iPhone Air був модуль з одним об'єктивом на задній панелі.

Раніше стало відомо, що Apple скасовує випуск нового iPhone. Тоді йшлося про те, що виробництво ультратонкого смартфона iPhone Air сильно скоротили через слабкий попит — на тлі великої популярності базового iPhone 17 і Pro-моделей,