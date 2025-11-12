Смартфоны Xiaomi превратятся в компьютеры: что с ними сделают разработчики

До сих пор подключение Android-устройств – например, смартфонов Xiaomi, – к внешнему монитору разочаровывало пользователей. Большинство веб-сайтов выдавали сжатые мобильные версии даже для большого дисплея, и это выглядело нелепо. Но все изменится с появлением новой функции браузера.

Экспериментальный "Режим рабочего стола" в последних версиях Android оставлял желать лучшего, напоминает xiaomitime.com. Он, конечно, позволял запускать приложения в отдельных окнах, как это делается на компьютере, но браузер все равно распознавал смартфон и вел себя соответствующе, так что десктопную версию приходилось запрашивать вручную для каждой вкладки. Неудивительно, что многих это раздражало.

Теперь компания Google выпускает обновление Chrome для Android, которое кардинально изменит подход к использованию смартфона с внешним монитором. Полноценный рабочий стол на любом веб-сайте можно будет получить без лишних действий. Новая функция уже проходит тестирование, и, когда она заработает полноценно, она превратит мобильные телефоны в настоящие карманные компьютеры. Как отмечает издание, новинку можно будет сполна оценить и на смартфонах вроде Xiaomi 15, и на планшетах Xiaomi, начиная с модели Pad 6.

Чтобы решить проблему с выбором десктопной версии, Google запустила в Chrome новую экспериментальную опцию "Запрашивать User-Agent рабочего стола на внешних дисплеях". После включения Chrome автоматически определяет, работает ли он в режиме рабочего стола на внешнем экране. Затем браузер сообщает веб-сайтам, что это десктопный браузер, и те выдают нужную версию.

