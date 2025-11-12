Смартфони Xiaomi перетворяться на комп'ютери: що з ними зроблять розробники

Досі підключення Android-пристроїв — наприклад, смартфонів Xiaomi, — до зовнішнього монітора розчаровувало користувачів. Більшість веб-сайтів видавали стислі мобільні версії навіть для великого дисплея, і це виглядало безглуздо. Але все зміниться з появою нової функції браузера.

Експериментальний "Режим робочого столу" в останніх версіях Android залишав бажати кращого, нагадує xiaomitime.com. Він, звісно, давав змогу запускати додатки в окремих вікнах, як це робиться на комп'ютері, але браузер однаково розпізнавав смартфон і поводився відповідно, тож десктопну версію доводилося запитувати вручну для кожної вкладки. Не дивно, що багатьох це дратувало.

Тепер компанія Google випускає оновлення Chrome для Android, яке кардинально змінить підхід до використання смартфона із зовнішнім монітором. Повноцінний робочий стіл на будь-якому веб-сайті можна буде отримати без зайвих дій. Нова функція вже проходить тестування, і, коли вона запрацює повноцінно, вона перетворить мобільні телефони на справжні кишенькові комп'ютери. Як зазначає видання, новинку можна буде сповна оцінити і на смартфонах на кшталт Xiaomi 15, і на планшетах Xiaomi, починаючи з моделі Pad 6.

Щоб вирішити проблему з вибором десктопної версії, Google запустила в Chrome нову експериментальну опцію "Запитувати User-Agent робочого столу на зовнішніх дисплеях". Після ввімкнення Chrome автоматично визначає, чи працює він у режимі робочого столу на зовнішньому екрані. Потім браузер повідомляє веб-сайтам, що це десктопний браузер, і ті видають потрібну версію.

Раніше стало відомо, що старі смартфони Xiaomi будуть краще працювати, ніж флагмани. Виявилося, що гаджети початкового рівня виявилися більш просунутими: наприклад, старі Redmi A3 і POCO C61 почали отримувати оновлення Android 16 раніше моделей Xiaomi 15 Ultra.

Також повідомлялося, що приховане оновлення змусить телефони Xiaomi працювати на повну. Йшлося про оновлення Bluetooth-модуля, яке часто залишається непоміченим користувачами.