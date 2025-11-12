Мощнейшая супербатарея вызвала катастрофу в Австралии: что случилось

Система хранения энергии Waratah Super Battery в Австралии столкнулась с катастрофическим отказом одного из главных компонентов. Авария произошла всего за несколько часов до полного ввода объекта в эксплуатацию и может отложить его запуск еще на полгода или дольше.

Проект считается флагманом перехода на "зеленую" энергетику в штате Новый Южный Уэльс. Эта гигантская система мощностью 850 МВт и емкостью 1680 МВт·ч должна была стабилизировать электросеть, позволяя ЛЭП работать на полную мощность. Однако возникла серьезная проблема, пишет Renew Economy.

Инцидент произошел еще 18 октября, но о нем сообщили лишь недавно. Один из трех трансформаторов Wilson, установленных на объекте, вышел из строя. В электронном письме сотрудникам глава компании-владельца Akaysha Energy Ник Картер назвал эту поломку "катастрофической", ведь в результате нее трансформатор якобы не подлежал ремонту.

Ситуацию усугубляет то, неполадки были обнаружены и у второго трансформатором. Это ставит под угрозу весь график запуска и может привести к значительным финансовым потерям для компании.

Что это значит для энергосистемы

Батарея Waratah должна была начать работать на полную мощность еще до закрытия крупнейшей в стране угольной электростанции Eraring. Однако ее запуск уже был отложен на полгода из-за плохой погоды, а теперь может сдвинуться на еще больший срок, до 2026 года.

Несмотря на аварию, в компания уверяют, что угрозы для энергосистемы Нового Южного Уэльса нет. Батарея продолжает работать в "промежуточном" режиме на мощности 350 МВт и выполнять свою резервную функцию, обеспечивая стабильность сети. Однако выйти на полную проектную мощность она пока не может.

Один из самых знаковых проектов в области хранения энергии показывает, насколько сложными и уязвимыми могут быть даже самые передовые технологические решения, и как одна деталь может поставить под угрозу многомиллиардные инвестиции.

