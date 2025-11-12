Найпотужніша супербатарея спричинила катастрофу в Австралії: що сталося

Система зберігання енергії Waratah Super Battery в Австралії зіткнулася з катастрофічною відмовою одного з головних компонентів. Аварія сталася всього за кілька годин до повного введення об'єкта в експлуатацію і може відкласти його запуск ще на півроку або довше.

Проєкт вважається флагманом переходу на "зелену" енергетику в штаті Новий Південний Уельс. Ця гігантська система потужністю 850 МВт і ємністю 1680 МВт-год мала стабілізувати електромережу, дозволяючи ЛЕП працювати на повну потужність. Однак виникла серйозна проблема, пише Renew Economy.

Інцидент стався ще 18 жовтня, але про нього повідомили лише нещодавно. Один із трьох трансформаторів Wilson, встановлених на об'єкті, вийшов з ладу. В електронному листі співробітникам глава компанії-власника Akaysha Energy Нік Картер назвав цю поломку "катастрофічною", адже внаслідок неї трансформатор нібито не підлягав ремонту.

Ситуацію погіршує те, що неполадки було виявлено й у другого трансформатора. Це ставить під загрозу весь графік запуску і може призвести до значних фінансових втрат для компанії.

Що це означає для енергосистеми

Батарея Waratah мала почати працювати на повну потужність ще до закриття найбільшої в країні вугільної електростанції Eraring. Однак її запуск уже було відкладено на півроку через погану погоду, а тепер може зсунутися на ще більший термін, до 2026 року.

Незважаючи на аварію, у компанія запевняють, що загрози для енергосистеми Нового Південного Уельсу немає. Батарея продовжує працювати в "проміжному" режимі на потужності 350 МВт і виконувати свою резервну функцію, забезпечуючи стабільність мережі. Однак вийти на повну проєктну потужність вона поки що не може.

Один із найзнаковіших проєктів у сфері зберігання енергії показує, наскільки складними і вразливими можуть бути навіть найпередовіші технологічні рішення, і як одна деталь може поставити під загрозу багатомільярдні інвестиції.

