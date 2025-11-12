В Австралии нашли замену солнечным панелям: используют необычное радужное стекло (фото)

В Мельбурне расположена скульптура, бросающая вызов традиционным солнечным технологиям. Проект "Радужный Змей" способен вырабатывать 90 МВт*ч энергии в год благодаря стеклу, собирающему невидимую часть светового спектра

Скульптура оснащена люминесцентным солнечным концентратором, который обеспечивает прохождение видимого света с минимальным искажением. Он направляет ультрафиолетовые и ближние инфракрасные лучи к границам, преобразуя их в электрический ток с помощью расположенных фотоэлектрических элементов, пишет ecoticias.com.

Дизайнер и архитектор Артур Стефенбергс спроектировал скульптуру, применив материал под названием "солнечное стекло". Данная инсталляция с двойной спиралью многократно усиливает эффект, позволяя обеспечить электроэнергией 18 австралийских домохозяйств благодаря новой системе сбора энергии.

Инсталляция также способствует вовлечению людей в занятия танцами, бегом, спортивной ходьбой, которые являются дополнительными источниками энергии. Ее система сбора кинетической энергии преобразует движение человека в электрический ток, вовлекая людей в производство возобновляемой энергии посредством собственной активности.

Инсталляция "Радужный змей" Фото: Arthur Stefenbergs

Помимо компонентов для производства энергии, "Радужный Змей" оснащен передовыми механизмами климат-контроля, разработанными для поддержания функциональности в любое время года.

Конструкция состоит из 200 ступеней, что позволяет создавать микроклимат, реагирующий на изменения времен года. Проект гарантирует функциональность и эстетичность инсталляции независимо от погодных условий, что позволяет достичь максимальной выработки энергии.

Материал, из которого сделана инсталляция, прозрачен, но максимально поглощает солнечный свет, чтобы генерировать энергию. Одно из многих удивительных свойств люминесцентных солнечных концентраторов — это возможность иметь цвет. Поэтому скульптуру и прозвали "радужной".

Инсталляция демонстрирует, как возобновляемые источники энергии могут превращаться из простых функциональных станций в объекты современного искусства, подчеркивается в материале.

