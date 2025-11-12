В Австралії знайшли заміну сонячним панелям: використовують незвичайне райдужне скло (фото)

У Мельбурні розташована скульптура, що кидає виклик традиційним сонячним технологіям. Проєкт "Райдужний Змій" здатний виробляти 90 МВт*год енергії на рік завдяки склу, що збирає невидиму частину світлового спектра

Скульптура оснащена люмінесцентним сонячним концентратором, який забезпечує проходження видимого світла з мінімальним спотворенням. Він спрямовує ультрафіолетові та ближні інфрачервоні промені до кордонів, перетворюючи їх на електричний струм за допомогою розташованих фотоелектричних елементів, пише ecoticias.com.

Дизайнер і архітектор Артур Стефенбергс спроектував скульптуру, застосувавши матеріал під назвою "сонячне скло". Ця інсталяція з подвійною спіраллю багаторазово підсилює ефект, даючи змогу забезпечити електроенергією 18 австралійських домогосподарств завдяки новій системі збору енергії.

Відео дня

Інсталяція також сприяє залученню людей до занять танцями, бігом, спортивною ходьбою, які є додатковими джерелами енергії. Її система збору кінетичної енергії перетворює рух людини в електричний струм, залучаючи людей до виробництва відновлюваної енергії за допомогою власної активності.

Інсталяція "Райдужний змій" Фото: Arthur Stefenbergs

Крім компонентів для виробництва енергії, "Райдужний Змій" оснащений передовими механізмами клімат-контролю, розробленими для підтримки функціональності в будь-яку пору року.

Конструкція складається з 200 сходинок, що дає змогу створювати мікроклімат, який реагує на зміни пір року. Проєкт гарантує функціональність та естетичність інсталяції незалежно від погодних умов, що дає змогу досягти максимального вироблення енергії.

Матеріал, з якого зроблена інсталяція, прозорий, але максимально поглинає сонячне світло, щоб генерувати енергію. Одна з багатьох дивовижних властивостей люмінесцентних сонячних концентраторів — це можливість мати колір. Тому скульптуру і прозвали "райдужною".

Інсталяція демонструє, як поновлювані джерела енергії можуть перетворюватися з простих функціональних станцій на об'єкти сучасного мистецтва, підкреслюється в матеріалі.

Раніше ми писали про те, що енергетична сфера дає енергію сонця і місяця. Ера плоских сонячних панелей, схоже, добігає кінця через появу сферичного скляного сонячного генератора. Архітектор Андре Броссель створив пристрій Rawlemon, який кидає виклик фотоелементам.