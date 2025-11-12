Сонячні панелі застаріли: енергетична сфера дає енергію сонця і місяця безкоштовно (фото)

Ера плоских сонячних панелей, схоже, добігає кінця через появу сферичного скляного сонячного генератора. Архітектор Андре Броссель створив пристрій Rawlemon, який кидає виклик фотоелементам.

Пристрій Андре Бросселя може концентрувати в 10 000 разів більше сонячного світла, одночасно знижуючи витрати на генерування електроенергії, пише видання ecoticias.com.

Rawlemon працює завдяки кульовій лінзі, яка може вловлювати сонячне світло під різними кутами. Традиційні панелі в основному вловлюють сонячне світло на плоских поверхнях, але втрачають ефективність у разі падіння сонячного світла під кутом. А сферична сонячна "панель" не має такої проблеми, оскільки має в своєму розпорядженні систему відстеження за положенням сонця протягом усього дня.

Сонячний генератор Rawlemon Фото: Rawlemon

Система здатна вловлювати розсіяне світло навіть у похмурі дні. Ще одна дивовижна особливість генератора Rawlemon полягає в тому, що він здатний фокусуватися на місячному світлі, виробляючи енергію і вночі. Хоча вночі виробляється мінімальна кількість енергії, цю дивовижну особливість енергетичної сфери необхідно відзначити, адже традиційні панелі не використовують світло у вечірній час.

Відео дня

Згідно з даними, наданими Андре Бросселем, система ß.torics сфери підвищує ефективність використання сонячної енергії на 35% порівняно зі звичайними фотоелементами. Хоча генератор Rawlemon було запропоновано як рішення для житлових будинків, високий ККД робить його чудовим варіантом і для будь-яких архітектурних рішень, йдеться в матеріалі.

Архітектор хотів створити систему, яку можна було б вбудовувати в будівлі та стіни. Ідея полягала не тільки у виробництві генераторів енергії, а й у створенні візуально привабливих вікон.

Раніше ми писали про те, що в Австралії сонячні панелі замінять на щось дивовижне. Компанія SunDrive Solar отримала фінансування від Австралійського агентства з поновлюваних джерел енергії (ARENA) в розмірі 16,5 млн доларів США на розробку мідних сонячних елементів.