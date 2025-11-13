Чего категорически нельзя делать с ноутбуком: безобидная привычка может "убить" ваши гаджеты

Часто возникает желание просто оставлять все необходимые гаджеты в машине, чтобы потом каждый раз не тратить время на сборы и не волноваться насчет чего-то забытого. Но оставленный так ноутбук в итоге может вообще выйти из строя.

Самая очевидная ситуация – это оставить ноутбук в машине во время жары, поясняет slashgear.com. Автомобиль под прямыми солнечными лучами может накапливать тепло в салоне, ведь этому теплу некуда уходить. А ноутбуки и так нагреваются во время работы, но в обычной ситуации на помощь придут системы охлаждения, и гаджет отключится раньше, чем выйдут из строя его важные компоненты. А вот у ноутбука в нагретой машине фактически нет шансов. К тому же, литий-ионные аккумуляторы, которыми оснащены большинство ноутбуков, тоже очень плохо переносят ​​жару, и даже если батарея выдержит такое испытание, срок ее службы необратимо сократится.

Менее известный факт – что и пребывание ноутбука в холодной машине может принести серьезные проблемы. Литиевые аккумуляторы капризны – и низкие температуры для них тоже неблагоприятны. Кстати, это объясняет и тот факт, что в холодную погоду у электромобиля оказывается такой ограниченный запас хода, – ведь и электромобили работают на литий-ионных батареях. Так что лучше не заряжайте и не используйте ноутбук в сильный холод.

Экстремальные температуры и техника

Учтите, что до опасных значений температура в машине может дойти довольно быстро. Как говорят специалисты, в жару она сильно подскочит уже в первые 10 минут, а на первые полчаса приходится около 80% общего повышения температуры, – к тому же, приоткрытое окно вообще не спасает в такой ситуации. Автомобиль может довольно быстро нагреться даже при относительно низкой температуре: по информации экспертов, на которую ссылается издание, температура в салоне машины может подниматься выше 49°C при температуре снаружи всего около 15°C. Отметка 49°C – это уже опасный показатель для таких гаджетов, как, например, MacBook. Apple неспроста рекомендует не хранить ноутбуки в местах, где температура превышает 49°C, а насчет идеи оставить MacBook в припаркованной машине предостерегает особенно.

При температуре около 45°C аккумулятор ноутбука начнет "стареть", а постоянное нахождение SSD-накопителя при такой температуре в течение нескольких месяцев может непоправимо снизить его способность хранить информацию. При температуре 60°C клейкие вещества и ЖК-панели могут начать разрушаться, и на важных компонентах экрана появятся пузырьки и отслоения. Для этого достаточно оставить ноутбук в салоне на один час при внешней температуре "всего" 35-38°C.

Как хранить ноутбук в машине

Если вам все-таки придется оставлять ноутбук в машине, то есть некоторые меры предосторожности, которые лучше соблюдать.

Для начала, избегайте самых горячих или самых холодных частей автомобиля. Это любые места, которые могут подвергаться прямому воздействию солнечного света, например, приборная панель и сиденья. Поместите ноутбук в затененное место. В жару еще можно использовать солнцезащитный козырек на лобовом стекле каждый раз, когда вы паркуетесь, – это немного снижает температуру в салоне.

Прежде чем оставить ноутбук, его надо выключить (речь именно о выключении, а не о спящем режиме). Рекомендуется поместить его в специальный термочехол или сумку. А, когда вы вернетесь, дайте ноутбуку остыть или медленно нагреться. Резкие перепады температур нежелательны, так как могут привести к появлению трещин и конденсата.

Ранее стало известно, что надо делать, если ноутбук сильно нагревается. Оптимальным для него температурным режимом эксперты назвали диапазон от 10 до 35 градусов Цельсия.