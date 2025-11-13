Чого категорично не можна робити з ноутбуком: невинна звичка може "вбити" ваші гаджети

Часто виникає бажання просто залишати всі необхідні гаджети в машині, щоб потім щоразу не витрачати час на збори і не хвилюватися щодо чогось забутого. Але залишений так ноутбук у підсумку може взагалі вийти з ладу.

Найочевидніша ситуація — це залишити ноутбук у машині під час спеки, пояснює slashgear.com. Автомобіль під прямими сонячними променями може накопичувати тепло в салоні, адже цьому теплу нікуди йти. А ноутбуки і так нагріваються під час роботи, але у звичайній ситуації на допомогу прийдуть системи охолодження, і гаджет вимкнеться раніше, ніж вийдуть з ладу його важливі компоненти. А ось у ноутбука в нагрітій машині фактично немає шансів. До того ж, літій-іонні акумулятори, якими оснащено більшість ноутбуків, теж дуже погано переносять спеку, і навіть якщо батарея витримає таке випробування, термін її служби незворотно скоротиться.

Менш відомий факт — що і перебування ноутбука в холодній машині може принести серйозні проблеми. Літієві акумулятори примхливі — і низькі температури для них теж несприятливі. До речі, це пояснює і той факт, що в холодну погоду в електромобіля виявляється такий обмежений запас ходу, — адже й електромобілі працюють на літій-іонних батареях. Тож краще не заряджайте і не використовуйте ноутбук у сильний холод.

Екстремальні температури і техніка

Врахуйте, що до небезпечних значень температура в машині може дійти досить швидко. Як кажуть фахівці, у спеку вона сильно підскочить уже в перші 10 хвилин, а на перші півгодини припадає близько 80% загального підвищення температури, — до того ж, прочинене вікно взагалі не рятує в такій ситуації. Автомобіль може досить швидко нагрітися навіть за відносно низької температури: за інформацією експертів, на яку посилається видання, температура в салоні машини може підніматися вище 49°C при температурі зовні всього близько 15°C. Позначка 49°C — це вже небезпечний показник для таких гаджетів, як, наприклад, MacBook. Apple неспроста рекомендує не зберігати ноутбуки в місцях, де температура перевищує 49°C, а щодо ідеї залишити MacBook у припаркованій машині застерігає особливо.

За температури близько 45°C акумулятор ноутбука почне "старіти", а постійне перебування SSD-накопичувача при такій температурі протягом кількох місяців може непоправно знизити його здатність зберігати інформацію. За температури 60°C клейкі речовини та РК-панелі можуть почати руйнуватися, і на важливих компонентах екрана з'являться бульбашки та відшарування. Для цього достатньо залишити ноутбук у салоні на одну годину за зовнішньої температури "всього" 35-38°C.

Як зберігати ноутбук у машині

Якщо вам все-таки доведеться залишати ноутбук у машині, то є деякі запобіжні заходи, яких краще дотримуватися.

Для початку, уникайте найгарячіших або найхолодніших частин автомобіля. Це будь-які місця, які можуть піддаватися прямому впливу сонячного світла, наприклад, приладова панель і сидіння. Помістіть ноутбук у затінене місце. У спеку ще можна використовувати сонцезахисний козирок на лобовому склі щоразу, коли ви паркуєтеся, — це трохи знижує температуру в салоні.

Перш ніж залишити ноутбук, його треба вимкнути (йдеться саме про вимкнення, а не про сплячий режим). Рекомендується помістити його в спеціальний термочохол або сумку. А коли ви повернетеся, дайте ноутбуку охолонути або повільно нагрітися. Різкі перепади температур небажані, оскільки можуть призвести до появи тріщин і конденсату.

Раніше стало відомо, що треба робити, якщо ноутбук сильно нагрівається. Оптимальним для нього температурним режимом експерти назвали діапазон від 10 до 35 градусів Цельсія.