Как лучше устанавливать солнечные панели: эксперты сравнили 2 популярных варианта

Установка солнечных панелей – серьезное решение, и выбор может озадачить вас сразу же. Например, как именно устанавливать такие панели, ведь даже на крыше их можно поставить по-разному.

Действительно, солнечные панели на крыше для нас более привычны, отмечает msn.com. Но есть еще и так называемые интегрированные панели, которые находятся не на самой поверхности крыши, а скорее вмонтированы в нее. Между прочим, дело тут не только во внешнем виде, но и в потенциальном количестве вырабатываемой энергии.

Чем отличаются типы панелей

Как понятно из названия, те панели, которые располагаются на крыше, устанавливаются поверх черепицы и крепятся к каркасу, закрепленному на стропилах. Это самый распространенный тип установки, ведь он подходит практически для любой крыши и выполняется довольно просто.

А встраиваемые в крышу (те самые интегрированные) солнечные панели полностью заменяют часть кровельного покрытия. По сути они являются составляющим элементом самой крыши, которая при этом остается ровной, без выступов. Такой новаторский подход делает их подходящими для модных новостроек.

То есть, главное различие тут заключается в том, добавляете ли вы панели на существующую крышу или изначально проектируете их для новой.

Эффективность и производительность

С точки зрения производительности у солнечных панелей, установленных на крыше, есть некоторое преимущество. Пространство между панелью и крышей обеспечивает естественный поток воздуха, который помогает охлаждать панели и поддерживать их эффективность.

Интегрированные панели нагреваются сильнее, так как у них нет достаточной вентиляции, и их производительность снижается – пусть и всего на 2-5%.

Дело в том, что высокая температура действительно влияет на производительность солнечных панелей, отмечают эксперты. На каждый градус выше 25°C эффективность большинства таких панелей снижается примерно на 0,3-0,5%.

В то же время конструкции все больше усовершенствуются, и некоторые солнечные панели нового типа оснащены вентилируемыми рамами или воздушными каналами для предотвращения накопления тепла.

Установка и обслуживание

Тут снова выигрывают традиционные панели. Установить их выйдет и проще, и быстрее – для этого может хватить одного-двух дней.

С интегрированными панелями забот больше, потому что для их установки нужна четкая координация действий между кровельщиками и установщиками. К тому же, дальнейшее обслуживание или ремонт для них будут посложнее, чем для обычных панелей, – ведь они являются частью кровельного покрытия.

Внешний вид

Зато интегрированные панели побеждают с точки зрения эстетики – они выглядят более современно и стильно. Их даже можно выполнять в разных цветах, чтобы это красиво сочеталось с остальной кровлей.

В целом, и встроенные, и установленные на крыше солнечные панели обеспечивают одно и то же преимущество – выработку чистой возобновляемой энергии. Отличаются лишь некоторые детали: традиционные панели выигрывают за счет практичности и производительности, а интегрированные – за счет привлекательного дизайна. Но так или иначе, установка солнечных панелей – это все равно инвестиция в "чистый дом".

