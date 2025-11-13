Як краще встановлювати сонячні панелі: експерти порівняли 2 популярні варіанти

Встановлення сонячних панелей — серйозне рішення, і вибір може спантеличити вас одразу ж. Наприклад, як саме встановлювати такі панелі, адже навіть на даху їх можна поставити по-різному.

Дійсно, сонячні панелі на даху для нас більш звичні, зазначає msn.com. Але є ще й так звані інтегровані панелі, які розташовані не на самій поверхні даху, а скоріше вмонтовані в нього. Між іншим, справа тут не тільки в зовнішньому вигляді, а й у потенційній кількості вироблюваної енергії.

Чим відрізняються типи панелей

Як зрозуміло з назви, ті панелі, які розташовують на даху, встановлюють поверх черепиці і кріплять до каркаса, закріпленого на кроквах. Це найпоширеніший тип установки, адже він підходить практично для будь-якого даху і виконується досить просто.

А вбудовані в дах (ті самі інтегровані) сонячні панелі повністю замінюють частину покрівельного покриття. По суті вони є складовим елементом самого даху, який при цьому залишається рівним, без виступів. Такий новаторський підхід робить їх придатними для модних новобудов.

Тобто, головна відмінність тут полягає в тому, додаєте ви панелі на наявний дах чи від самого початку проєктуєте їх для нового.

Ефективність і продуктивність

З точки зору продуктивності у сонячних панелей, встановлених на даху, є деяка перевага. Простір між панеллю і дахом забезпечує природний потік повітря, який допомагає охолоджувати панелі і підтримувати їхню ефективність.

Інтегровані панелі нагріваються сильніше, оскільки у них немає достатньої вентиляції, і їхня продуктивність знижується — нехай і всього на 2-5%.

Річ у тім, що висока температура дійсно впливає на продуктивність сонячних панелей, зазначають експерти. На кожен градус вище 25°C ефективність більшості таких панелей знижується приблизно на 0,3-0,5%.

Водночас конструкції дедалі більше вдосконалюються, і деякі сонячні панелі нового типу оснащені вентильованими рамами або повітряними каналами для запобігання накопиченню тепла.

Встановлення та обслуговування

Тут знову виграють традиційні панелі. Встановити їх вийде і простіше, і швидше — для цього може вистачити одного-двох днів.

З інтегрованими панелями турбот більше, бо для їхнього встановлення потрібна чітка координація дій між покрівельниками та установниками. До того ж, подальше обслуговування або ремонт для них будуть складнішими, ніж для звичайних панелей, — адже вони є частиною покрівельного покриття.

Зовнішній вигляд

Натомість інтегровані панелі перемагають з погляду естетики — вони мають більш сучасний і стильний вигляд. Їх навіть можна виконувати в різних кольорах, щоб це красиво поєднувалося з рештою покрівлі.

Загалом, і вбудовані, і встановлені на даху сонячні панелі забезпечують одну й ту саму перевагу — вироблення чистої відновлюваної енергії. Відрізняються лише деякі деталі: традиційні панелі виграють за рахунок практичності та продуктивності, а інтегровані — за рахунок привабливого дизайну. Але так чи інакше, встановлення сонячних панелей — це все одно інвестиція в "чистий будинок".

Раніше стало відомо, що сонячні панелі можуть давати не тільки електрику. Їх ще можна використовувати і для виробництва "зеленого" водню.