Названы главные причины замедления смартфона: 4 простых способа с этим бороться

Многие пользователи замечают, что смартфон быстро снижает производительность в играх и прочих сложных задачах. Чаще всего причина кроется во встроенном защитном механизме под названием троттлинг.

Троттлинг — это когда смартфон намеренно снижает частоты процессора, чтобы защитить себя от повреждений или управлять ограниченными ресурсами. Это продуманная функция, которая продлевает жизнь вашему устройству. Эксперты из SamMobile объяснили, почему это происходит и что делать с такой тенденцией.

Почему телефон сам себя замедляет

Производители встраивают троттлинг в смартфоны по нескольким причинам. Когда чипсет работает на полную мощность, он выделяет много тепла. Без троттлинга чрезмерный нагрев мог бы повредить внутренние компоненты. Замедление работы позволяет устройству остыть.

Другое соображение — сохранение здоровья батареи. Старые, изношенные аккумуляторы не могут стабильно выдавать пиковую мощность. Если бы телефон продолжал требовать от такой батареи максимум, это могло бы привести к внезапным отключениям или ее полному выходу из строя. Троттлинг ограничивает "аппетиты" процессора, подстраивая их под возможности аккумулятора.

Наконец, постоянная работа на пределе изнашивает не только ЦП, но и чипы памяти и другие внутренние детали. Ограничение ресурсов обеспечивает компромисс между временным замедлением и перманентной поломкой.

Существует два основных вида троттлинга, и у них разные "симптомы".

Термический троттлинг: Происходит, когда телефон перегревается во время выполнения требовательных задач: долгих игровых сессий, записи 4K-видео, использования навигатора под прямыми солнечными лучами. Вы заметите, что аппарат стал горячим, а игры либо приложения начали подлагивать. Как только корпус остынет, производительность вернется в норму.

Происходит, когда телефон перегревается во время выполнения требовательных задач: долгих игровых сессий, записи 4K-видео, использования навигатора под прямыми солнечными лучами. Вы заметите, что аппарат стал горячим, а игры либо приложения начали подлагивать. Как только корпус остынет, производительность вернется в норму. Аккумуляторный троттлинг: Проявляется на старых моделях (обычно старше двух лет), чья батарея прошла сотни циклов перезарядки и деградировала. В отличие от термического, это замедление носит постоянный характер. Телефон "тормозит" во всех задачах, даже когда он холодный. Также могут наблюдаться внезапные отключения, даже если индикатор показывает 20-30% заряда.

Интенсивный мобильный гейминг — самая частая причина троттлинга Фото: Android Central

Что можно сделать

Полностью избавиться от троттлинга невозможно, поскольку это защитный механизм. Но можно свести его к минимуму.

Давайте телефону остыть: Снимайте чехол во время игр или зарядки, не пользуйтесь телефоном под прямыми солнечными лучами.

Снимайте чехол во время игр или зарядки, не пользуйтесь телефоном под прямыми солнечными лучами. Закрывайте фоновые приложения: Регулярно выгружайте из памяти ненужные приложения, чтобы снизить нагрузку на процессор.

Регулярно выгружайте из памяти ненужные приложения, чтобы снизить нагрузку на процессор. Обновляйте ПО: Производители часто улучшают алгоритмы управления питанием и температурой в новых прошивках.

Производители часто улучшают алгоритмы управления питанием и температурой в новых прошивках. Замените старую батарею: Если вы столкнулись с аккумуляторным троттлингом, единственный способ вернуть телефону былую скорость — это заменить изношенный аккумулятор на новый.

