Названо головні причини уповільнення смартфона: 4 прості способи з цим боротися
Багато користувачів помічають, що смартфон швидко знижує продуктивність в іграх та інших складних завданнях. Найчастіше причина криється у вбудованому захисному механізмі під назвою троттлінг.
Тротлінг — це коли смартфон навмисно знижує частоти процесора, щоб захистити себе від пошкоджень або керувати обмеженими ресурсами. Це продумана функція, яка продовжує життя вашому пристрою. Експерти з SamMobile пояснили, чому це відбувається і що робити з такою тенденцією.
Чому телефон сам себе уповільнює
Виробники вбудовують троттлінг у смартфони з кількох причин. Коли чипсет працює на повну потужність, він виділяє багато тепла. Без троттлінга надмірне нагрівання могло б пошкодити внутрішні компоненти. Уповільнення роботи дає змогу пристрою охолонути.
Інше міркування — збереження здоров'я батареї. Старі, зношені акумулятори не можуть стабільно видавати пікову потужність. Якби телефон продовжував вимагати від такої батареї максимум, це могло б призвести до раптових відключень або її повного виходу з ладу. Троттлінг обмежує "апетити" процесора, підлаштовуючи їх під можливості акумулятора.
Нарешті, постійна робота на межі зношує не тільки ЦП, а й чіпи пам'яті та інші внутрішні деталі. Обмеження ресурсів забезпечує компроміс між тимчасовим уповільненням і перманентною поломкою.
Існує два основних види троттлінгу, і у них різні "симптоми".
- Термічний троттлінг: Відбувається, коли телефон перегрівається під час виконання вимогливих завдань: довгих ігрових сесій, запису 4K-відео, використання навігатора під прямими сонячними променями. Ви помітите, що апарат став гарячим, а ігри або додатки почали підлагувати. Щойно корпус охолоне, продуктивність повернеться в норму.
- Акумуляторний троттлінг: Виявляється на старих моделях (зазвичай старше двох років), чия батарея пройшла сотні циклів перезарядки і деградувала. На відміну від термічного, це уповільнення має постійний характер. Телефон "гальмує" у всіх завданнях, навіть коли він холодний. Також можуть спостерігатися раптові відключення, навіть якщо індикатор показує 20-30% заряду.
Що можна зробити
Повністю позбутися троттлінгу неможливо, оскільки це захисний механізм. Але можна звести його до мінімуму.
- Давайте телефону охолонути: Знімайте чохол під час ігор або зарядки, не користуйтеся телефоном під прямими сонячними променями.
- Закривайте фонові додатки: Регулярно вивантажуйте з пам'яті непотрібні додатки, щоб знизити навантаження на процесор.
- Оновлюйте ПЗ: Виробники часто покращують алгоритми керування живленням і температурою в нових прошивках.
- Замініть стару батарею: Якщо ви зіткнулися з акумуляторним троттлінгом, єдиний спосіб повернути телефону колишню швидкість — це замінити зношений акумулятор на новий.
