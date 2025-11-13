Названо головні причини уповільнення смартфона: 4 прості способи з цим боротися

Багато користувачів помічають, що смартфон швидко знижує продуктивність в іграх та інших складних завданнях. Найчастіше причина криється у вбудованому захисному механізмі під назвою троттлінг.

Тротлінг — це коли смартфон навмисно знижує частоти процесора, щоб захистити себе від пошкоджень або керувати обмеженими ресурсами. Це продумана функція, яка продовжує життя вашому пристрою. Експерти з SamMobile пояснили, чому це відбувається і що робити з такою тенденцією.

Чому телефон сам себе уповільнює

Виробники вбудовують троттлінг у смартфони з кількох причин. Коли чипсет працює на повну потужність, він виділяє багато тепла. Без троттлінга надмірне нагрівання могло б пошкодити внутрішні компоненти. Уповільнення роботи дає змогу пристрою охолонути.

Інше міркування — збереження здоров'я батареї. Старі, зношені акумулятори не можуть стабільно видавати пікову потужність. Якби телефон продовжував вимагати від такої батареї максимум, це могло б призвести до раптових відключень або її повного виходу з ладу. Троттлінг обмежує "апетити" процесора, підлаштовуючи їх під можливості акумулятора.

Відео дня

Нарешті, постійна робота на межі зношує не тільки ЦП, а й чіпи пам'яті та інші внутрішні деталі. Обмеження ресурсів забезпечує компроміс між тимчасовим уповільненням і перманентною поломкою.

Існує два основних види троттлінгу, і у них різні "симптоми".

Термічний троттлінг: Відбувається, коли телефон перегрівається під час виконання вимогливих завдань: довгих ігрових сесій, запису 4K-відео, використання навігатора під прямими сонячними променями. Ви помітите, що апарат став гарячим, а ігри або додатки почали підлагувати. Щойно корпус охолоне, продуктивність повернеться в норму.

Відбувається, коли телефон перегрівається під час виконання вимогливих завдань: довгих ігрових сесій, запису 4K-відео, використання навігатора під прямими сонячними променями. Ви помітите, що апарат став гарячим, а ігри або додатки почали підлагувати. Щойно корпус охолоне, продуктивність повернеться в норму. Акумуляторний троттлінг: Виявляється на старих моделях (зазвичай старше двох років), чия батарея пройшла сотні циклів перезарядки і деградувала. На відміну від термічного, це уповільнення має постійний характер. Телефон "гальмує" у всіх завданнях, навіть коли він холодний. Також можуть спостерігатися раптові відключення, навіть якщо індикатор показує 20-30% заряду.

Інтенсивний мобільний геймінг — найчастіша причина троттлінгу Фото: Android Central

Що можна зробити

Повністю позбутися троттлінгу неможливо, оскільки це захисний механізм. Але можна звести його до мінімуму.

Давайте телефону охолонути: Знімайте чохол під час ігор або зарядки, не користуйтеся телефоном під прямими сонячними променями.

Знімайте чохол під час ігор або зарядки, не користуйтеся телефоном під прямими сонячними променями. Закривайте фонові додатки: Регулярно вивантажуйте з пам'яті непотрібні додатки, щоб знизити навантаження на процесор.

Регулярно вивантажуйте з пам'яті непотрібні додатки, щоб знизити навантаження на процесор. Оновлюйте ПЗ: Виробники часто покращують алгоритми керування живленням і температурою в нових прошивках.

Виробники часто покращують алгоритми керування живленням і температурою в нових прошивках. Замініть стару батарею: Якщо ви зіткнулися з акумуляторним троттлінгом, єдиний спосіб повернути телефону колишню швидкість — це замінити зношений акумулятор на новий.

Раніше Фокус писав, що смартфони Xiaomi перетворяться на комп'ютери завдяки цікавому оновленню. Досі підключення Android-пристроїв — наприклад, смартфонів Xiaomi, — до зовнішнього монітора розчаровувало користувачів. Більшість веб-сайтів видавали стислі мобільні версії навіть для великого дисплея, і це виглядало безглуздо. Але все зміниться з появою нової функції браузера.