Первая в мире солнечная панель добывает энергию от дождя и снега: почему подойдет не всем

В Китае разработали первую солнечную панель, которая генерирует энергию не только от света, но и от капель дождя.

Она может вырабатывать электроэнергию даже в пасмурные дни и обеспечивать бесперебойную подачу чистой и надежной энергии во время штормов, но подходит она не для каждого дома. Об этой разработке написал портал Eldario24.

Обычные солнечные панели используют фотоэлектрические элементы для улавливания солнечного света и преобразования его в электричество. Китайцы дополнили солнечный слой гибридной поверхностью, которая заряжается энергией при падении капель дождя или даже при таянии снега благодаря трибоэлектрическому эффекту.

Когда капля ударяется о поверхность из графена со специальным красителем и скользит по ней, то возникает трение и разница зарядов. Например, капля может оставить после себя положительный ион, в то время как поверхность заряжена отрицательно. Заряд затем накапливается и преобразуется в электричество.

Відео дня

Солнечный свет по-прежнему проходит через прозрачный слой, питая расположенный под ним фотоэлектрический элемент. Электричество хранится в аккумуляторе, чтобы ее можно было использовать в нужный момент. Технология обеспечивает более надежный источник энергии для разных климатических условий.

Гибридная солнечная панель подходит не для каждого дома. Энергия, вырабатываемая слоем дождевой воды/трибоэлектрика, все еще мала по сравнению со стандартной солнечной фотоэлектрической панелью, и не может обеспечить потребностей жильцов. Один прототип имел КПД всего около 6,5% в идеальных условиях.

Проблемы создания больших панелей, обеспечения их устойчивости к снегу, граду и грязи, а также масштабирования до доступной цены остаются серьезными препятствиями. Исследователи планируют использовать более крупные панели и более эффективные материалы для внешнего слоя

В недавнем исследовании исследователи смоделировали генераторы на основе капель в мостовых системах и создали модель, которая в идеальных условиях предполагала выходную мощность около 200 Вт/м².

Ранее писали о необычном устройстве Rawlemon, собирающей энергию солнца и луны бесплатно. Его создал архитектор Андре Броссель для установки на крышах.

Недавно стало известно, что в Бельгии солнечные панели объединяют с производством водорода. установка пиковой мощности в два мегаватта будет построена на основе технологии Solhyd в 2026 году в бельгийском регионе Валлония.