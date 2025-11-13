Перша у світі сонячна панель видобуває енергію від дощу та снігу: чому підійде не всім

У Китаї розробили першу сонячну панель, яка генерує енергію не тільки від світла, а й від крапель дощу.

Вона може виробляти електроенергію навіть у похмурі дні та забезпечувати безперебійну подачу чистої та надійної енергії під час штормів, але підходить вона не для кожного будинку. Про цю розробку написав портал Eldario24.

Звичайні сонячні панелі використовують фотоелектричні елементи для вловлювання сонячного світла і перетворення його на електрику. Китайці доповнили сонячний шар гібридною поверхнею, яка заряджається енергією при падінні крапель дощу або навіть при таненні снігу завдяки трибоелектричному ефекту.

Коли крапля вдаряється об поверхню з графену зі спеціальним барвником і ковзає нею, то виникає тертя і різниця зарядів. Наприклад, крапля може залишити після себе позитивний іон, тоді як поверхня заряджена негативно. Заряд потім накопичується і перетворюється на електрику.

Сонячне світло, як і раніше, проходить через прозорий шар, живлячи розташований під ним фотоелектричний елемент. Електрика зберігається в акумуляторі, щоб її можна було використовувати в потрібний момент. Технологія забезпечує більш надійне джерело енергії для різних кліматичних умов.

Гібридна сонячна панель підходить не для кожного будинку. Енергія, що виробляється шаром дощової води/трибоелектрика, все ще мала порівняно зі стандартною сонячною фотоелектричною панеллю, і не може забезпечити потреб мешканців. Один прототип мав ККД всього близько 6,5% в ідеальних умовах.

Проблеми створення великих панелей, забезпечення їх стійкості до снігу, граду і бруду, а також масштабування до доступної ціни залишаються серйозними перешкодами. Дослідники планують використовувати більші панелі і більш ефективні матеріали для зовнішнього шару

У недавньому дослідженні дослідники змоделювали генератори на основі крапель у мостових системах і створили модель, яка в ідеальних умовах передбачала вихідну потужність близько 200 Вт/м².

Раніше писали про незвичайний пристрій Rawlemon, що збирає енергію сонця і місяця безкоштовно. Його створив архітектор Андре Броссель для встановлення на дахах.

Нещодавно стало відомо, що в Бельгії сонячні панелі об'єднують із виробництвом водню. установку пікової потужності у два мегавати побудують на основі технології Solhyd 2026 року в бельгійському регіоні Валлонія.