Самый большой в мире воздушный змей для добычи энергии прошел испытания в Китае

Крупнейший в мире воздушный змей площадью 5000 квадратных метров для добычи ветровой энергии успешно завершил испытания на севере Китая.

Это первый в истории Китая национальный проект в области высотной ветроэнергетики. Об этом пишет сайт People's Daily Online, ссылаясь на государственную Китайскую Медиа Группу.

Похожая на гигантского воздушного змея конструкция, разработанная в рамках национальной программы под руководством China Energy Engineering Corp, может использовать энергию ветра на высоте более 300 метров и передавать ее на землю по тросу, который приводит в действие генератор, вырабатывающий электроэнергию.

В ходе последнего испытания успешно прошли запуск и сборка воздушного змея площадью 5000 квадратных метров и двух воздушных змеев площадью 1200 квадратных метров. Они полностью раскрылись и свернулись в воздухе, что стало серьезным шагом на пути к инженерному применению технологий высотной ветроэнергетики в Китае.

Відео дня

Высокогорная ветроэнергетика, часто описываемая как перспективная, но неиспользуемая область возобновляемой энергии, обладает значительным потенциалом благодаря более высокой скорости ветра, стабильному направлению и большей плотности энергии.

В настоящее время в мире изучаются два основных технологических направления: воздушные и наземные системы. В воздушном варианте легкие ветровые турбины устанавливаются на летающих платформах для генерации электроэнергии в небе.

Ранее писали, как 60-метровый воздушный змей от Kitepower добывает энергию в Ирландии. Система работает по аналогичному принципу и уже достигла выходной мощности около 30 кВт.

Сообщали также, что ветрогенераторы сократили счета за электричество на миллиарды долларов в Великобритании. Такой результат показало исследование, проведенное Университетским колледжем Лондона с 2010 по 2023 год.