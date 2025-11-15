Найбільший у світі повітряний змій для видобутку енергії пройшов випробування в Китаї

Найбільший у світі повітряний змій площею 5000 квадратних метрів для видобутку вітрової енергії успішно завершив випробування на півночі Китаю.

Це перший в історії Китаю національний проєкт у галузі висотної вітроенергетики. Про це пише сайт People's Daily Online, посилаючись на державну Китайську Медіа Групу.

Схожа на гігантського повітряного змія конструкція, розроблена в рамках національної програми під керівництвом China Energy Engineering Corp, може використовувати енергію вітру на висоті більше ніж 300 метрів і передавати її на землю тросом, який приводить у дію генератор, що виробляє електроенергію.

Під час останнього випробування успішно пройшли запуск і складання повітряного змія площею 5000 квадратних метрів і двох повітряних зміїв площею 1200 квадратних метрів. Вони повністю розкрилися і згорнулися в повітрі, що стало серйозним кроком на шляху до інженерного застосування технологій висотної вітроенергетики в Китаї.

Відео дня

Високогірна вітроенергетика, яку часто описують як перспективну, але невикористовувану сферу відновлюваної енергії, має значний потенціал завдяки вищій швидкості вітру, стабільному напряму і більшій щільності енергії.

Наразі у світі вивчають два основні технологічні напрямки: повітряні та наземні системи. У повітряному варіанті легкі вітрові турбіни встановлюють на літаючих платформах для генерації електроенергії в небі.

Раніше писали, як 60-метровий повітряний змій від Kitepower видобуває енергію в Ірландії. Система працює за аналогічним принципом і вже досягла вихідної потужності близько 30 кВт.

Повідомляли також, що вітрогенератори скоротили рахунки за електрику на мільярди доларів у Великій Британії. Такий результат показало дослідження, проведене Університетським коледжем Лондона з 2010 по 2023 рік.