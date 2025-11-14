Эффективен при сильном холоде: создан полностью твердотельный натриевый аккумулятор

Исследовательская группа из Чикагского университета в США разработала полностью твердотельные натриевые аккумуляторы, которые сохраняют свою производительность даже при минусовых температурах.

В новых аккумуляторах используется специальный катод с твердым электролитным покрытием на основе хлорида. Об этом пишет ESS News.

Как объясняют в издании, подобно литий-ионным аккумуляторам, твердотельные батареи накапливают энергию и высвобождают ее для питания устройств. Но вместо жидких или полимерных гелевых электролитов, используемых в литий-ионных элементах, твердотельные аккумуляторы используют твердый электролит.

Сообщается, что ученые обнаружили особую метастабильную структуру гидридобората натрия с очень высокой ионной проводимостью. Быстро охлаждая ее, они смогли стабилизировать ее кристаллическую структуру.

Відео дня

Затем этот твердый электролит соединили с катодом на основе озона, покрытым хлоридным электролитом, для создания катодов с высокой плоскостной нагрузкой. Далее толстый катодный слой соединили с анодом из сплава высокой емкости.

Важно

Ценный источник лития: старые аккумуляторы могут принести неожиданную прибыль

Это сочетание, вместе с быстрым охлаждением гидридобората натрия, эффективно "зафиксировало" кристаллическую структуру материала, одновременно обеспечивая быструю подвижность ионов натрия.

"Эта метастабильная структура гидридобората натрия демонстрирует ионную проводимость по меньшей мере в десять раз выше, чем сообщалось ранее, и на три-четыре порядка выше, чем ее предшественник", — сказал соавтор исследования Сэм О.

Напомним, ученые из Швейцарии создали роботизированную систему, которая может обеспечить надежный второй срок службы для аккумуляторов.

Фокус также сообщал, что немецкие исследователи разработали новый тип натрий-ионного аккумулятора на основе древесных отходов.