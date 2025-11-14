Ефективний при сильному холоді: створено повністю твердотільний натрієвий акумулятор

Дослідницька група з Чиказького університету в США розробила повністю твердотільні натрієві акумулятори, які зберігають свою продуктивність навіть за мінусових температур.

У нових акумуляторах використовується спеціальний катод з твердим електролітним покриттям на основі хлориду. Про це пише ESS News.

Як пояснюють у видані, подібно до літій-іонних акумуляторів, твердотільні батареї накопичують енергію та вивільняють її для живлення пристроїв. Але замість рідких або полімерних гелевих електролітів, що використовуються в літій-іонних елементах, твердотільні акумулятори використовують твердий електроліт.

Повідомляється, що вчені виявили особливу метастабільну структуру гідридоборату натрію з дуже високою іонною провідністю. Швидко охолоджуючи її, вони змогли стабілізувати її кристалічну структуру.

Потім цей твердий електроліт поєднали з катодом на основі озону, покритим хлоридним електролітом, для створення катодів з високим площинним навантаженням. Далі товстий катодний шар поєднали з анодом зі сплаву високої ємності.

Це поєднання, разом зі швидким охолодженням гідридоборату натрію, ефективно "зафіксувало" кристалічну структуру матеріалу, водночас забезпечуючи швидку рухливість іонів натрію.

"Ця метастабільна структура гідридоборату натрію демонструє іонну провідність щонайменше в десять разів вищу, ніж повідомлялося раніше, і на три-чотири порядки вищу, ніж її попередник", — сказав співавтор дослідження Сем О.

