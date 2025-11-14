Для уничтожения украинских БПЛА типа "Баба Яга": в РФ показали новый дрон-перехватчик

В Российской Федерации заявили о создании высокоскоростного дрона-перехватчика, предназначенного для борьбы с тяжелыми украинскими БПЛА-бомбардировщиками типа "Баба-яга".

Представитель компании-разработчика КБ "Гермес" раскрыл возможности нового российского дрона-перехватчика изданию "Известия".

Сообщается, что у БПЛА нет боеголовки, поэтому он должен поражать дроны "Баба Яга", сталкиваясь с ними на большой скорости. Разгоняться беспилотник может до 200 км/ч.

По словам производителя, перехватчик будет использовать современный искусственный интеллект (ИИ), который сейчас находится на этапе доработки. Ожидается, что в результате ИИ обеспечит такие функции, как анализ данных, принятие решений в реальном времени и управление перехватчиком.

Заявленная стоимость БПЛА составляет около 163 тысяч российских рублей. В РФ утверждают, что это более чем в десять раз дешевле, чем цена одного украинского дрона типа "Баба Яга".

"Исключение сложной и дорогостоящей боевой части со взрывчаткой и детонатором позволяет минимизировать стоимость перехватчика, делая его производство массовым и, что самое главное, более дешевым. Основной сценарий применения — это быстрое обнаружение и поражение вражеского ударного дрона до того, как он сможет нанести удар по нашим позициям", — сказал российский военный эксперт Юрий Лямин.

Напомним, в РФ используют название "Баба Яга" для обозначения украинских тяжелых дронов-бомбардировщиков, таких как "Кажан 620", "Вампир", R18 или модернизированные промышленные дроны DJI Matrice 300. Эти БПЛА устойчивы к РЭБ и могут работать в ночное время суток.

Фокус также сообщал, что россияне показали собственную версию дрона "Баба Яга" на 16 пропеллеров, способную нести квадрокоптеры. 16 пропеллеров, как выяснилось, могут поднять как минимум. Беспилотник собрали из четырех 10-дюймовых квадрокоптеров.