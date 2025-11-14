Для знищення українських БПЛА типу "Баба Яга": в РФ показали новий дрон-перехоплювач

В Російській Федерації заявили про створення високошвидкісного дрона-перехоплювача, призначеного для боротьби з важкими українськими БПЛА-бомбардувальниками типу «Баба-яга».

Представник компанії-розробника КБ "Гермес" розкрив можливості нового російського дрона-перехоплювача виданню "Известия".

Повідомляється, що у БПЛА немає боєголовки, тож він повинен уражати дрони "Баба Яга", зіштовхуючись з ними на великій швидкості. Розганятися безпілотник може до 200 км/год.

За словами виробника, перехоплювач буде використовувати сучасний штучний інтелект (ШІ), який наразі перебуває на етапі доопрацювання. Очікується, що в результаті ШІ забезпечить такі функції, як аналіз даних, прийняття рішень у реальному часі та управління перехоплювачем.

Заявлена вартість БПЛА становить близько 163 тисяч російських рублів. У РФ стверджують, що це більш ніж вдесятеро дешевше, ніж ціна одного українського дрона типу "Баба Яга".

"Виключення складної та дорогої бойової частини з вибухівкою та детонатором дозволяє мінімізувати вартість перехоплювача, роблячи його виробництво масовим і, що найголовніше, дешевшим. Основний сценарій застосування — це швидке виявлення та поразка ворожого ударного дрона до того, як він зможе завдати удару по наших позиціях", — сказав російський військовий експерт Юрій Лямін.

Нагадаємо, у РФ використовують назву "Баба Яга" для позначення українських важких дронів-бомбардувальників, таких як "Кажан 620", "Вампір", R18 чи модернізовані промислові дрони DJI Matrice 300. Ці БПЛА стійкі до РЕБ та можуть працювати в нічний час доби.

Фокус також повідомляв, що росіяни показали власну версію дрона "Баба Яга" на 16 пропелерів, здатну нести квадрокоптери. 16 пропелерів, як з'ясувалось, можуть підняти як мінімум. Безпілотник зібрали з чотирьох 10-дюймових квадрокоптерів.