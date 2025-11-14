Android изменится навсегда: установку приложения со сторонних сайтов разрешат, но не всем (видео)

Google пересмотрела спорные планы по ограничению установки ПО из сторонних источников на Android. Ранее компания объявила, что с 2026 года скачивать можно будет только приложения от верифицированных разработчиков, но после критики сообщества пошла на уступки.

Согласно новым правилам, сохранится возможность установки софта от незарегистрированных создателей, но сам несколько усложнится, чтобы такие действия выполнялись осознанно. Кроме того, были услышаны пожелания энтузиастов, локально тестирующих свои проекты. В целом же Google объясняет эту политику необходимостью борьбы с мошенничеством, пишет Gadgets360.

Зачем вообще нужна верификация

Главной целью этих изменений называют борьбу с вредоносным ПО, которое сейчас кто угодно может распространять анонимно. Существует немало фишинговых утилит, например, фейковые банковские сервисы для кражи паролей.

Верификация же заставит каждого разработчика подтверждать свою личность. Это не даст мошенникам после блокировки одного вирусного приложения тут же беспрепятственно создавать новое, обходя защиту Google.

Что изменится для опытных пользователей

Специальный механизм Advanced Flow позволит устанавливать приложения от неверифицированных разработчиков, но для этого придется пройти через несколько этапов подтверждения и сознательно принять все возможные риски.

Google подчеркивает, что этот процесс будет спроектирован так, чтобы ему было "сложно следовать под принуждением", например, по телефону, когда применяются методы социальной инженерии. Пользователь будет видеть подробное предупреждение для безопасности. Такой подход сохраняет гибкость ОС Android как открытой системы, при этом защищая от атак менее технически подкованных потребителей.

Подробное объяснение новых правил от разработчиков Android

Что поменяется для студентов и энтузиастов

Для студентов, начинающих программистов и энтузиастов, которые создают и тестируют приложения для себя или друзей, появится отдельный тип аккаунта. Он не будет требовать полной верификации и позволит распространять софт на ограниченное количество устройств. Перед установкой программы разработчику нужно будет передать специальный идентификатор модели, чтобы тот внес его через консоль — таким образом разрешается установка конкретно на этот гаджет.

В результате Google старается найти баланс: защитить пользователей от мошенников, но сохранить преимущества открытой платформы для тех, кто понимает, что делает, и готов брать на себя ответственность.

