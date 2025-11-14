Android зміниться назавжди: установку програми зі сторонніх сайтів дозволять, але не всім (відео)

Google переглянула спірні плани щодо обмеження встановлення ПЗ зі сторонніх джерел на Android. Раніше компанія оголосила, що з 2026 року завантажувати можна буде тільки додатки від верифікованих розробників, але після критики спільноти пішла на поступки.

Згідно з новими правилами, збережеться можливість встановлення софту від незареєстрованих творців, але сам дещо ускладниться, щоб такі дії виконувалися усвідомлено. Крім того, були почуті побажання ентузіастів, які локально тестують свої проекти. Загалом же Google пояснює цю політику необхідністю боротьби з шахрайством, пише Gadgets360.

Навіщо взагалі потрібна верифікація

Головною метою цих змін називають боротьбу зі шкідливим ПЗ, яке зараз будь-хто може поширювати анонімно. Існує чимало фішингових утиліт, наприклад, фейкові банківські сервіси для крадіжки паролів.

Верифікація ж змусить кожного розробника підтверджувати свою особистість. Це не дасть шахраям після блокування одного вірусного застосунку одразу ж безперешкодно створювати новий, обходячи захист Google.

Що зміниться для досвідчених користувачів

Спеціальний механізм Advanced Flow дасть змогу встановлювати додатки від неверифікованих розробників, але для цього доведеться пройти через кілька етапів підтвердження і свідомо прийняти всі можливі ризики.

Google підкреслює, що цей процес буде спроектований так, щоб йому було "складно слідувати під примусом", наприклад, телефоном, коли застосовуються методи соціальної інженерії. Користувач бачитиме докладне попередження для безпеки. Такий підхід зберігає гнучкість ОС Android як відкритої системи, при цьому захищаючи від атак менш технічно підкованих споживачів.

Детальне пояснення нових правил від розробників Android

Що зміниться для студентів та ентузіастів

Для студентів, програмістів-початківців та ентузіастів, які створюють і тестують додатки для себе або друзів, з'явиться окремий тип акаунта. Він не вимагатиме повної верифікації та дасть змогу поширювати софт на обмежену кількість пристроїв. Перед встановленням програми розробнику потрібно буде передати спеціальний ідентифікатор моделі, щоб той вніс його через консоль — у такий спосіб дозволятиметься встановлення конкретно на цей гаджет.

У результаті Google намагається знайти баланс: захистити користувачів від шахраїв, але зберегти переваги відкритої платформи для тих, хто розуміє, що робить, і готовий брати на себе відповідальність.

