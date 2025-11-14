Из грязи в князи: ученые нашли неиссякаемый источник "зеленой" энергии в нечистотах

Ученые из Принстона, США, нашли способ добывать водородное топливо, используя грязные сточные воды.

Технология может не только обеспечить почти неиссякаемый источник энергии, но и позволит сохранить драгоценную пресную воду. Подробности исследования приводит сайт Университета Принстона.

Водород можно добывать разными способами, но в мире до сих пор нет экологически чистой технологии производства с низкими затратами. Процесс электролиза, когда воду разделяют на кислород и водород, требует высокоочищенного сырья.

"Водородная инфраструктура, как правило, конкурирует с местным потреблением пресной воды, — заявил Чжиюн Джейсон Рен из Принстона, старший автор исследования. — Но в каждом городе есть очистные сооружения, и это очень распределенный источник воды для водородной экономики".

Обычно очищенную воду пропускают через специальную пленку, пропускающую только положительные ионы водорода. В результате на ней образуется слой кальция и магния, снижающий эффективность.

Производство водорода Фото: Pixabay

Для очистки сточных вод команда использовала серную кислоту. Она вытесняет другие ионы, поддерживая ионную проводимость, электрический ток и обеспечивая непрерывное производство водорода. При этом кислота рециркулируется и почти не расходуется.

Это простое дополнение к процессу электролиза имело несколько положительных побочных эффектов. Во-первых, эта технология увеличила стабильность работы электролизера с восьми до впечатляющих 300 часов.

Во-вторых, производственные затраты снизились почти на 47% и энергоемкость на 62%. Это дает надежду, что водородное топливо станет распространенным и надежным источником энергии.

Ранее писали, что Китай может стать мировым лидером в производстве водорода. Он уже занимает первое место в мире по производству щелочных электролизеров, но США и Европа уже пользуются более современной технологией.

Тем временем в Бельгии строят первый в мире солнечно-водородный парк. Он объединит солнечную электростанцию мощностью 2 МВт и несколько водородных модулей.